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El Gobierno desclasifica los informes de la crisis de Ceuta: estarán a disposición pública el miércoles
El Gobierno aprobará hoy, en la reunión del Consejo de Ministros, la desclasificación de los informes relativos a la entrada masiva de unos 80.000 migrantes a Ceuta desde la frontera con Marruecos, que estarán a disposición pública a partir del miércoles, según han informado fuentes gubernamentales.
El presidente Pedro Sánchez anunció en el Congreso su intención de publicar todos los informes y avisos que ha manejado el Ejecutivo en los días previos a esa entrada masiva de migrantes y en las jornadas posteriores.
Según explicó, esta desclasificación afecta a todos los servicios de información, tanto policiales como militares, con el objetivo de demostrar su tesis de que nadie avisó al Gobierno de que se iba a producir una avalancha como la ocurrida los días 30 y 31 de julio.
En su intervención reiteró que se han revisado todas las notas del CNI y de las Fuerzas de Seguridad y que ninguna iba más allá de avisos rutinarios. Es decir, en ningún caso se alertaba a una entrada masiva de migrantes.
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Declara el segundo exdirectivo de Plus Ultra que apuntó a Zapatero y al pago de un 1% por el rescate
Tras la declaración del expresidente de Plus Ultra sobre el presunto pago del 1% del préstamo público obtenido por la aerolínea al "Grupo Zapatero", este martes llega el turno del exconsejero delegado, Roberto Roselli, quien también apuntó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La investigación al exlíder socialista por presunto tráfico de influencias en torno a la concesión de esa ayuda pública recaba otro testimonio clave después de que el expresidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, ratificase ayer el escrito en el que se ofrecía a colaborar con la Justicia.
Un escrito prácticamente idéntico al que también presentó Roberto Roselli y que apuntaba a la "pretensión de cobrar" del expresidente del Gobierno y de su presunto "testaferro" y amigo, Julio Martínez Martínez, por mediar presuntamente en torno al préstamo público de 53 millones de euros que finalmente Plus Ultra obtuvo en 2021.
Precisamente a Roselli aludió este lunes el expresidente de la aerolínea en la Audiencia Nacional al precisar que él controlaba más los asuntos financieros y el día a día de la empresa.
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Torres asegura que el Gobierno se personará como afectado en la causa sobre la crisis migratoria en Ceuta
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el Gobierno se personará como perjudicado en la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre la crisis migratoria del pasado julio en Ceuta que supuso la entrada de más de 72.000 personas procedentes de Marruecos.
"Vamos a defender que podamos tener toda la información" y que "si finalmente esas investigaciones estiman que ha habido circunstancias externas que han podido afectar a la seguridad nacional, pues ahí estaremos nosotros defendiéndolo", ha asegurado en una entrevista en La Noche en 24 horas de TVE.
🗣️Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática:— La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) September 7, 2026
"Nos vamos a personar porque se ha abierto un proceso judicial en el que se va a analizar todo lo ocurrido, también por parte del país vecino, y ahí estará el Gobierno"#LaNoche24h en #Canal24horas pic.twitter.com/ht0mY7LWEp
También ha recordado que las relaciones con Marruecos son "fundamentales" para que no haya un aumento en el flujo de inmigrantes que llegan a los "territorios fronterizos" de España con el país africano. Por eso ha rechazado afirmar que Rabat esté detrás del asalto porque tendría "gravísimas consecuencias" y ha exigido tener "pruebas" y no solo "indicios" antes de realizar dichas aseveraciones.
"Es una afirmación muy relevante para la política internacional y la relación entre países vecinos", ha destacado Torres, que ha asegurado que cuando existen "circunstancias adversas" entre países vecinos "se paga". "¿Quiénes lo pagan más? (...) Los territorios frontera", ha continuado.
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Puente duda de la imparcialidad de la jueza que investiga la entrada masiva en Ceuta: "Denota un principio de desconfianza"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dudado de la imparcialidad de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que ha abierto una investigación penal sobre la entrada de decenas de miles de personas migrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio.
"Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", ha declarado Puente en el programa Hora 25 de la Cadena Ser, donde ha añadido que su actuación "denota un cierto principio de desconfianza" y subrayado, en línea con la tesis defendida desde el Gobierno, que no hay evidencias de que esta entrada masiva haya sido una operación del Gobierno marroquí.
En sentido contrario, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón destaca la "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos de la entrada de migrantes en Ceuta de finales de julio, al detectar que agentes marroquíes habrían participado en un "guiado activo" de las personas que cruzaron ilegalmente la frontera.
"Si con todo lo que cuenta la jueza es con el famoso informe policial, que incluso se integran fotos que no tienen que ver con Ceuta…", ha criticado Puente. Además, ha afirmado que Tardón es una jueza "que viene del mundo político", apuntando a su papel como concejala del Ayuntamiento de Madrid durante una etapa del PP.