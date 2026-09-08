El Gobierno aprobará hoy, en la reunión del Consejo de Ministros, la desclasificación de los informes relativos a la entrada masiva de unos 80.000 migrantes a Ceuta desde la frontera con Marruecos, que estarán a disposición pública a partir del miércoles, según han informado fuentes gubernamentales.

El presidente Pedro Sánchez anunció en el Congreso su intención de publicar todos los informes y avisos que ha manejado el Ejecutivo en los días previos a esa entrada masiva de migrantes y en las jornadas posteriores.

Según explicó, esta desclasificación afecta a todos los servicios de información, tanto policiales como militares, con el objetivo de demostrar su tesis de que nadie avisó al Gobierno de que se iba a producir una avalancha como la ocurrida los días 30 y 31 de julio.

En su intervención reiteró que se han revisado todas las notas del CNI y de las Fuerzas de Seguridad y que ninguna iba más allá de avisos rutinarios. Es decir, en ningún caso se alertaba a una entrada masiva de migrantes.