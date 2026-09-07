[El diputado que representa a toda Ceuta pide que el Congreso declare el Estado de Sitio y que el Gobierno nombre una "autoridad militar" temporal]
[Cuenta atrás judicial para Zapatero y el PSOE: llegan los testimonios clave de los jefes de Plus Ultra y la gerente]
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Declara ante el juez el expresidente de Plus Ultra que implicó a Zapatero en el rescate de la aerolínea
La causa contra José Luis Rodríguez Zapatero se retoma hoy en la Audiencia Nacional, donde está citado a declarar como investigado el expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, quien apuntó en un escrito al expresidente del Gobierno y su "pretensión de cobrar" por mediar para conseguir un préstamo del Estado a la aerolínea.
El juez José Luis Calama citó a este directivo tras el escrito que envió implicando a Zapatero en las gestiones para obtener el préstamo público de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra en 2021, como también hizo el exdirector general de Plus Ultra, Roberto Roselli, citado mañana, martes.
Estos directivos, que dimitieron de sus cargos en Plus Ultra al ser citados a declarar, siguieron la línea marcada por el presunto "testaferro" de Zapatero, su amigo Julio Martínez Martínez, propietario de las empresas a través de las que, según estos investigados, se habría abonado una comisión del 1% del préstamo, es decir 530.000 euros.
Martínez Sola se refirió a un contrato suscrito con una empresa de Julio Martínez Martínez, Idella Consulenza, en el que se asumía el pago de "elevadas cantidades de dinero (el 1%)" por las labores de "acompañamiento" en el préstamo para la aerolínea.
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El general Peláez mandó excluir toda referencia a Marruecos del informe de la Guardia Civil a la juez por orden del DAO
El general de división Antonio Peláez Piñeiro, mando de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, ordenó a los responsables de elaborar el informe sobre la entrada en Ceuta de más de 70.000 inmigrantes los días 30 y 31 de julio que excluyeran cualquier referencia a Marruecos y sobre su papel en este episodio.
Así lo aseguran a EL ESPAÑOL fuentes de la propia unidad conocedoras de los hechos y que presenciaron una reunión la pasada semana en la que este general dio esa orden de viva voz a todo el equipo que redactaba el dossier remitido la pasada semana a la Audiencia Nacional.
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El Supremo celebra este lunes una vista para estudiar si toma medidas cautelares por la 'ley de nietos'
El Tribunal Supremo celebra este lunes una vista oral y pública para analizar las medidas cautelares solicitadas por distintas organizaciones que pidieron la suspensión cautelar de las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la llamada ley de nietos por sus presuntos efectos electorales.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS acordó que la vista tendrá lugar a partir de las 10.00 horas y cita a las partes personadas en el procedimiento, como Iustitia Europa y la Junta Electoral Central (JEC). También ese mismo día se celebrará una vista a las 11.00 horas para examinar las medidas cautelares interesadas por Vox.
Iustitia Europa interpuso un recurso contra una resolución de la Junta Electoral Central, que rechazó la suspensión cautelar del procedimiento de elaboración del CERA aunque acordó solicitar a la Oficina del Censo Electoral una instrucción sobre la aplicación de la 'ley de nietos', la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática que permite el acceso a la nacionalidad de descendientes de exiliados.
Posteriormente, el Supremo acordó abrir una pieza separada de medidas cautelares para estudiar la suspensión solicitada y acordó solicitar a la JEC que remitiera el expediente administrativo correspondiente.
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Sólo el 15% piensa que si el Rey no ha ido a Ceuta ha sido por voluntad propia: la mayoría absoluta señala a Sánchez
La inmensa mayoría de los españoles, el 52,8%, piensa que el Rey no ha ido a Ceuta todavía porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no ha querido que fuera".
Sólo el 14,8%, una parte mínima de los españoles, cree que ha sido el propio monarca quien no ha querido acudir. Así lo refleja la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.
Felipe VI sigue sin visitar Ceuta desde que comenzó su reinado y un mes después del asalto a la frontera por parte de 72.000 inmigrantes. La mayoría de los españoles considera que esa ausencia del monarca se debe directamente a la negativa de Moncloa a que haga ese viaje.
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Noche de presión migratoria en Melilla con decenas de migrantes interceptados en camiones de feria
Decenas de migrantes han sido interceptados la madrugada de este lunes en Melilla en su intento de llegar a la Península como polizones aprovechando la recogida de las atracciones de feria tras las fiestas patronales, la denominada Operación Feriante, que este año ha registrado un repunte por la mayor presión migratoria en la ciudad.
Fuentes policiales han informado a la agencia Efe que durante toda la noche, hasta las seis y media de la mañana aproximadamente, habían sido localizados una treintena de migrantes ocultos en los camiones de feria durante la recogida de las atracciones.
Las mismas fuentes han señalado que este año se ha registrado una mayor presión que en los anteriores debido a que hay más menores extranjeros no acompañados en Melilla, sobre todo a raíz del repunte migratorio que sufrió la ciudad a finales de julio, superando con creces la capacidad máxima de los centros de acogida.
Según ha podido observar Efe, el movimiento de migrantes ha sido constante durante toda la madrugada en el recinto ferial, que está siendo controlado con un dispositivo especial de la Policía Nacional, mientras que la Guardia Civil se encarga de la vigilancia en el puerto, con una nueva revisión previa al embarque hacia la península.
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Sánchez reúne a sus diputados y senadores en el inicio de un curso político marcado por la crisis de Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este lunes con los diputados, senadores y eurodiputados socialistas de cara al nuevo curso político y parlamentario, marcado por la crisis en Ceuta y la incertidumbre sobre los Presupuestos Generales del Estado.
Como cada año en el inicio del curso parlamentario, la cita servirá para establecer las líneas de trabajo en el nuevo periodo de sesiones, que este ejercicio ha arrancado con una comparecencia extraordinaria a petición propia de Sánchez ante el Congreso para informar sobre la situación en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes a finales de julio.
Además de Ceuta, el presidente del Ejecutivo volverá a insistir ante sus parlamentarios en que hay que seguir trabajando los meses que resten de legislatura porque el Gobierno progresista sigue haciendo avanzar a España frente a una oposición, remarcan en el PSOE, instalada en el no.
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Vivas participa en un desayuno informativo en Madrid arropado por Feijóo y toda la cúpula del PP
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, participa a partir de las 9:00 horas en un desayuno informativo en Madrid, marcado por la crisis en la que se encuentra sumida la comunidad autónoma, en el que estará arropado por Alberto Núñez Feijóo y una docena de dirigentes autonómicos del PP, además del Comité de Dirección al completo.
El acto se celebrará un día antes del viaje de Vivas a Bruselas, donde el martes será recibido por los comisarios europeos de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, y la titular para el Mediterráneo, Dubravka Suica, con el objetivo de abordar la situación de la ciudad autónoma tras la crisis migratoria, calificada por el PP de "invasión sin precedentes".