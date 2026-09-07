La causa contra José Luis Rodríguez Zapatero se retoma hoy en la Audiencia Nacional, donde está citado a declarar como investigado el expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, quien apuntó en un escrito al expresidente del Gobierno y su "pretensión de cobrar" por mediar para conseguir un préstamo del Estado a la aerolínea.

El juez José Luis Calama citó a este directivo tras el escrito que envió implicando a Zapatero en las gestiones para obtener el préstamo público de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra en 2021, como también hizo el exdirector general de Plus Ultra, Roberto Roselli, citado mañana, martes.

Estos directivos, que dimitieron de sus cargos en Plus Ultra al ser citados a declarar, siguieron la línea marcada por el presunto "testaferro" de Zapatero, su amigo Julio Martínez Martínez, propietario de las empresas a través de las que, según estos investigados, se habría abonado una comisión del 1% del préstamo, es decir 530.000 euros.

Martínez Sola se refirió a un contrato suscrito con una empresa de Julio Martínez Martínez, Idella Consulenza, en el que se asumía el pago de "elevadas cantidades de dinero (el 1%)" por las labores de "acompañamiento" en el préstamo para la aerolínea.