Feijóo carga contra Sánchez y lo acusa de "mentir" sobre Marruecos: "Le sobra hasta el Rey de España"

Las claves

Las claves Generado con IA Feijóo acusa a Pedro Sánchez de gestionar la crisis de Ceuta ocultando información y de sostenerse en el poder mediante la mentira y la falta de responsabilidad política. El líder del PP critica la tardanza del Gobierno en activar la Ley de Seguridad Nacional y acudir al Congreso para explicar la crisis migratoria en Ceuta. Feijóo reprocha a Sánchez prescindir de instituciones como el Congreso, la justicia y hasta el Rey, y cuestiona la versión oficial sobre la crisis de Ceuta. También arremete contra el ministro Óscar Puente por descalificar el informe de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario de Adamuz y critica a los socios parlamentarios del PSOE.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de gestionar la crisis migratoria de Ceuta ocultando información a los españoles y de sostenerse en el poder pese a una gestión marcada por "la mentira" y la falta de responsabilidad política. "A Sánchez le sobra hasta el Rey de España", ha criticado el líder de los populares en el arranque del curso político del PP de Málaga, celebrado este viernes en Alhaurín el Grande junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El dirigente popular ha comenzado su intervención poniendo en valor las movilizaciones celebradas el día 2 en apoyo a Ceuta. “Los españoles han dicho alto y claro que Ceuta es España. Han dicho alto y claro que Ceuta no está ni estará sola”, ha asegurado. A su juicio, las concentraciones han demostrado que “España es una nación solidaria, seria, firme y sólida”.

Feijóo ha contrapuesto esa respuesta ciudadana con la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez. “España no es como su Gobierno y, por lo tanto, entre todos vamos a cambiar”, ha afirmado.

Un día después de la comparecencia de Sánchez en el Congreso para explicar la gestión de la crisis de Ceuta, Feijóo ha criticado que el presidente del Gobierno tardase "un mes en activar la Ley de Seguridad Nacional y 40 días en acudir al Congreso para no decir nada", ha reprochado.

El líder del PP ha acusado a Sánchez de prescindir de todas las instituciones que pueden fiscalizar su actuación. “A Sánchez le sobra el Congreso, le sobra el Senado, le sobran los medios de comunicación, le sobra la justicia, le sobra la Policía, le sobra la Guardia Civil, le sobra Ceuta y le sobra hasta el Rey de España. Por eso, queridos amigos, yo os digo que lo que le sobra a España es Sánchez”, ha proclamado.

Feijóo ha cuestionado además la versión ofrecida por el Ejecutivo sobre las circunstancias que rodearon la crisis de Ceuta y ha ironizado con los posibles responsables señalados por Sánchez. “Solamente ha faltado un culpable: Franco”, ha dicho.

En este sentido, ha reclamado responsabilidades tanto si los organismos de seguridad conocían lo que iba a suceder como si no. “Si lo sabían, tienen que dimitir por irresponsables y si no lo sabían, tienen que dimitir por incapaces”, ha afirmado.

Asimismo, el líder del PP ha criticado que el Ejecutivo presentara como un avance la llamada a la embajadora marroquí cuando, según ha denunciado, esta no se encontraba en España. “El ministro de Exteriores solo se reunió con el encargado de negocios de la embajada”, ha señalado.

“Yo no sé si es peor la mentira, si es peor el ridículo al que nos someten cada día o que nos vendan un éxito diplomático”, ha afirmado.

Feijóo ha acusado además a Marruecos de continuar cuestionando la españolidad de Ceuta y ha defendido que España no puede aceptar una política exterior que, a su juicio, no defiende suficientemente los intereses nacionales.

El presidente del PP también ha respondido a las referencias del Gobierno a la “humanidad” durante la gestión de la crisis. “¿Dónde está la humanidad de las niñas violadas en Ceuta? ¿Dónde está la humanidad de las enfermeras que no pueden acudir a atención domiciliaria porque tienen miedo en las calles?”, ha preguntado.

“Mi prioridad es que Ceuta recupere la normalidad, la seguridad y la prosperidad y no vamos a parar hasta lograrlo”, ha añadido.

Adamuz

El dirigente popular también ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, a raíz de sus declaraciones sobre el informe de la Guardia Civil relativo al accidente ferroviario de Adamuz. Feijóo ha reprochado a Puente que calificara de “bulo” algunas de las conclusiones del informe relacionadas con el estado de la vía, el mantenimiento o la velocidad. “Aquí la única fábrica de bulos que existe en España es el Gobierno de España”, ha afirmado. Y ha calificado a Puente como “un ministro indigno del ferrocarril y de las infraestructuras de España”.

Feijóo también ha dirigido sus críticas a los partidos que sostienen parlamentariamente a Sánchez, a los que ha acusado de ser “la marca blanca de esta decadencia”. “Son los que entre la dignidad y el carguito eligen el carguito”, ha señalado.

También ha advertido a los dirigentes socialistas que pretendan distanciarse de Sánchez cuando se aproximen las elecciones municipales. “Llegáis muy tarde”, ha afirmado, antes de concluir que “no hay un PSOE bueno y un PSOE malo”.