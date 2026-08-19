María Guardiola, emocionada en medio de la bronca por el incendio en Las Hurdes: "Estoy aquí, asumo la responsabilidad"

La principal hipótesis es que el incendio fue provocado, y en las labores de extinción participan 23 medios aéreos, 217 efectivos y la Unidad Militar de Emergencias.

El incendio ha obligado a evacuar a unas 700 personas de diez alquerías y ha arrasado alrededor de 2.200 hectáreas.

El alcalde de Nuñomoral, Vidal Iglesias, fue criticado por los afectados por su ausencia durante la emergencia y recibió reproches al aparecer más tarde.

María Guardiola visita a los vecinos evacuados por el incendio de Las Hurdes y asume la responsabilidad como presidenta de la Junta de Extremadura.

María Guardiola ha visitado este miércoles a los vecinos evacuados por el incendio de Las Hurdes, en Cáceres, en medio de la bronca por la ausencia del alcalde de Nuñomoral, Vidal Iglesias, del PP, durante la emergencia.

"¿Dónde está el alcalde? ¡Cobrando y en su casa! ¡Y la presidenta no hace nada!", le han afeado varios de los afectados a la jefa del Ejecutivo extremeño.

"¿Qué hago, me voy a cogerle con una cuerda?", ha respondido Guardiola a uno de los vecinos.

Guardiola escucha las quejas de los vecinos desalojados por el incendio de Las Hurdes

"Yo estoy aquí y asumo la responsabilidad como presidenta de la Junta, pero yo no sé dónde está el alcalde".

Iglesias ha aparecido posteriormente en la zona y también ha recibido los reproches de los vecinos. "Vidal, ¿no te da vergüenza no presentarte en todo el puto día a dar la cara por tu pueblo?", le ha espetado una mujer.

El encuentro de Guardiola con los evacuados ha terminado con la presidenta visiblemente emocionada y entre lágrimas, después de escuchar los testimonios de los vecinos afectados por el incendio.

La emergencia mantiene evacuadas a unas 700 personas de diez alquerías: Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal.

Unas 250 personas han sido trasladadas a la residencia de estudiantes Gregorio Marañón, en Caminomorisco. Además, 34 usuarios del centro benéfico El Cottolengo, que atiende a personas con discapacidad severa, han sido trasladados a centros de Plasencia.

El incendio se originó el martes al mediodía en Pinofranqueado y ha afectado ya a unas 2.200 hectáreas.

La principal línea de investigación apunta a que pudo ser provocado: el vicepresidente de la Junta, Abel Bautista, ha situado en un 99% la hipótesis de que se trate de un incendio intencionado.

En las labores de extinción participan 23 medios aéreos y 217 efectivos, además de dos pelotones de la Unidad Militar de Emergencias y siete máquinas pesadas. El dispositivo cuenta también con brigadas especializadas procedentes de Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

La situación se mantiene "muy preocupante", según ha advertido Bautista, en un día en el que varios incendios afectan también a otros puntos de la provincia de Cáceres, entre ellos Montehermoso, Hoyos y Cañamero, lo que también han obligado a movilizar recursos.