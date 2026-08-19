El PP reprobará en el Senado a 5 ministros por la crisis de Ceuta: Marlaska, Albares, Robles, Mónica García y Ana Redondo

Las claves

Las claves Generado con IA El PP pedirá en el Senado la reprobación de cinco ministros por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y su negativa a comparecer en las comisiones. Los ministros afectados son Grande-Marlaska (Interior), Albares (Exteriores), Robles (Defensa), Mónica García (Sanidad) y Ana Redondo (Igualdad). El PP critica la falta de refuerzo fronterizo, el colapso sanitario, la ausencia de explicaciones sobre Marruecos y el aumento de delitos en Ceuta. Las reprobaciones se votarán en el primer pleno de septiembre, en un contexto de tensiones por la gestión del Gobierno central ante la crisis migratoria.

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado que su formación presentará en la Cámara Alta la reprobación de cinco ministros por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta y su negativa a comparecer en las comisiones convocadas.

Según García, las actuaciones y el "desplante" a dar explicaciones de Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Exteriores), Margarita Robles (Defensa), Mónica García (Sanidad) y Ana Redondo (Igualdad) merecen una reprobación en el primer pleno de septiembre.

García ha apuntado a razones como "dejar la frontera sin refuerzo pese a los avisos", la crisis sanitaria o no explicar "el papel de Marruecos" en la llegada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio.

La portavoz del PP en el Senado lo ha anunciado en una rueda de prensa tras la ausencia en los días anteriores de los ministros de Interior, Exteriores y Defensa a las comisiones parlamentarias a las que estaban convocados.



A esos tres ministros, el PP suma en sus reprobaciones a las titulares de Sanidad e Igualdad; la primera, Mónica García, por el "colapso sanitario" ceutí y la segunda, Ana Redondo, porque "no ha pisado Ceuta" pese a que, según ha dicho García, "las agresiones sexuales se han multiplicado", ya que en dos semanas se han incoado nueve diligencias previas cuando, de media, son dos al mes.



Ha añadido que la entrada masiva de inmigrantes del 30 de julio en Ceuta supuso "un ataque a la integridad territorial y a la soberanía de España", que "merece el reproche político más contundente que esta Cámara puede dar".

Asimismo, también ha criticado el comportamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Mientras miles de inmigrantes deambulan por las calles de Ceuta, él sigue tumbado en la hamaca, de vacaciones".

En esta idea también han ido las palabras de la diputada por Melilla y portavoz adjunta del PP en el Congreso, Sofía Acedo, quien ha cargado contra el Gobierno central por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, considerando “una vergüenza que los ministros se dediquen a tuitear de vacaciones mientras los ceutíes están sufriendo las consecuencias de esta crisis de seguridad nacional”.



La diputada popular ha reaccionado en rueda de prensa de este martes a las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que vinculó la subida de tono del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, contra el Ejecutivo central por la gestión de la crisis migratoria a que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo “ha contaminado”.

“Me parece una falta de respeto y una absoluta vergüenza. Pero mientras uno está tuiteando desde la tumbona de la playa, no alcanza a ver la gravedad de lo que allí están sufriendo nuestros compatriotas”, ha criticado con dureza, tras lo que ha denunciado que, pese a contar con “todas las alertas, no se adelantó, no actuó” ante la crisis migratoria y, veinte días después, “sigue sin tomar medidas excepcionales” en la ciudad autónoma.

"Sillas vacías"

Sobre la "vergüenza" de las "sillas vacías" de Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles en sus citas en el Senado, Alicia García ha considerado que supone "rebeldía democrática" y "desacato parlamentario".



A su juicio, más que elegir dar explicaciones en el Congreso —donde están citados la semana próxima— lo que deciden es "escaparse" de la cámara en la que el PP tiene mayoría, porque hacen "control de daños" en vez de transparencia.



"Quien está sometido al control parlamentario no puede escoger quién le controla", ha ahondado.

Además de por el "plantón" al Senado, según García, Marlaska merece la reprobación por no haber reforzado la frontera "pese a los avisos de lo que iba a ocurrir"; Albares por no haber explicado aún qué ha negociado con Marruecos, y Robles por rectificar su intención de comparecer por órdenes de Moncloa.



Las reprobaciones se votarán en el pleno, previsiblemente, el miércoles 9 de septiembre.



En esta legislatura ya han sido reprobados en el pleno del Senado anteriormente Albares, Marlaska y Redondo, además de cuatro veces Óscar Puente y una Félix Bolaños, María Jesús Montero, Sara Aagesen e Isabel Rodríguez, más Ernest Urtasun en comisión.