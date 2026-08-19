El Gobierno desafía a la UE e inicia con 500 niñas el traslado de parte de los invasores de Ceuta a la Península

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reunida con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el pasado 8 de agosto. Gabriela Sardá Núñez Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de España inicia el traslado urgente a la Península de 500 niñas migrantes que entraron de forma irregular en Ceuta a finales de julio. El plan, coordinado entre el Ministerio de Juventud e Infancia y el Gobierno de Ceuta, busca una acogida solidaria y vinculante en comunidades autónomas o a través de acogimiento familiar. La Comisión Europea recuerda que la normativa comunitaria contempla la devolución de migrantes irregulares, incluidos menores, pero el Gobierno español prioriza la acogida de perfiles especialmente vulnerables. Organizaciones de protección a la infancia participarán en el cuidado de las niñas migrantes sin que sea necesario traspasar la tutela a las autonomías.

El Gobierno de España trabaja en el traslado urgente a la Península de 500 niñas migrantes que entraron de forma irregular en Ceuta a finales de julio, dentro de un plan integral de choque entre el Ministerio de Juventud e Infancia y el Gobierno de la ciudad autónoma.

"Este plan incluye el real decreto ley para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas o el acogimiento familiar, pero también otras fórmulas que permitan agilizar la acogida", según han confirmado fuentes del ministerio dirigido por Sira Rego.

La decisión del Ejecutivo contradice a la Comisión Europea, la cual afirmó el pasado martes que el "derecho de la Unión Europea contempla" estas devoluciones en la Directiva de Retorno. Así lo expresó el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammer.

"Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados", añadió Lammer.

Plan integral de choque

El departamento de Rego contempla una vía por la cual organizaciones de protección a la infancia desarrollen la acogida y el cuidado de los migrantes en especial situación de vulnerabilidad sin necesidad de trasladar la tutela a las autonomías. En este grupo vulnerable se encuentran las niñas.

Entre estas fórmulas, dice, se contempla una vía para que organizaciones de protección a la infancia desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas.

En este momento, añade el Ministerio, se trabaja en esta vía de manera urgente para un número concreto de menores, cifrado en 500 aproximadamente, si bien la cifra puede variar durante el proceso.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.