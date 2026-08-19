Feijóo, en Ceuta: "El Gobierno actúa con más dureza con los que sufren la invasión que con los que la han ocasionado"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su comparecencia conjunta de este miércoles con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Feijóo critica al Gobierno por actuar con más dureza contra quienes sufren la crisis migratoria en Ceuta que contra quienes la provocaron. El líder del PP exige la devolución a Marruecos de todos los inmigrantes que entraron ilegalmente en Ceuta, incluidos los menores. Feijóo anuncia que el PP acudirá al Supremo para exigir que los ministros comparezcan en el Senado y den explicaciones sobre la crisis. Plantea un plan de siete puntos para reforzar la seguridad, la frontera y el bienestar en Ceuta, reclamando mayor implicación del Estado y la UE.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este miércoles contra el Gobierno de Sánchez por "actuar con más dureza con los que sufren la invasión en Ceuta que con los que la han ocasionado".

En una comparecencia junto a Juan Jesús Vivas, ha reprochado al Ejecutivo de tratar la crisis migratoria de Ceuta como "un simple episodio de verano", denunciando que, veinte días después, los ceutíes sigan "sufriendo el abandono" del Estado.

"Cuesta creerlo, incluso cuesta verbalizarlo, pero una ciudad española ha sido invadida en pleno 2026 y los máximos responsables de dar respuesta a algo así pretenden despacharlo por redes sociales, por videoconferencia o recomendando playas, música y libros en redes sociales", ha denunciado.

Feijóo: “Hemos acudido al Supremo para saber si los ministros se pueden negar a comparecer en el Senado”

El líder popular ha criticado que el presidente Pedro Sánchez siga "en chanclas en la playa", mientras que Vivas "no se ha quitado las botas en tres semanas".

En su segunda visita a la ciudad autónoma tras la entrada de miles de inmigrantes los días 30 y 31 de julio, Feijóo ha denunciado que Ceuta vaya a cumplir tres semanas "escuchando que todo está bajo control, sin soluciones efectivas y sin una sola explicación de qué es lo que ha pasado": "Todavía hoy no sabemos exactamente por qué ha pasado".

El líder del PP ha acusado a Sánchez de crear una "crisis de seguridad nacional, una de orden público y otra de salud pública" en Ceuta. "España perdió el control de una de sus fronteras", ha lamentado.

"Ceuta es una ciudad manteniendo la calma, teniendo todos los motivos para perderla", ha subrayado, ensalzando la labor de Vivas, de quien ha dicho que no solo ejerce sus responsabilidades sino "buena parte de otras", en alusión a la inacción del Gobierno.

Vivas, por su parte, ha cargado contra el Gobierno de Sánchez porque tras 20 días de la "avalancha" no ha sido capaz de determinar un horizonte temporal para volver a la normalidad o para decir cuántas personas entraron ni tampoco ha pedido ayuda financiera a la UE.

"El Gobierno no hizo nada para contener una marcha sobre Ceuta de cerca de 80.000 personas y ese mismo Gobierno ha desoído nuestras continuas y persistentes peticiones de auxilio", ha denunciado.

El PP acudirá al Supremo

Una falta de explicaciones por parte del Ejecutivo que se ha visto agravada por el plantón de varios ministros al Senado para explicar por qué Ceuta "fue invadida".

Un hecho gravísimo por el que Feijóo ha anunciado que el PP acudirá al Tribunal Supremo para que determine si los ministros se pueden negar a comparecer.

"El Gobierno no puede decidir en qué cámara comparece, ni cuándo lo hace ni en qué condiciones acepta ser controlado", ha afirmado el líder de la oposición.

Los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Exteriores, José Manuel Albares, y Defensa, Margarita Robles, estaban convocados a comparecer en la comisión de investigación del Senado sobre lo sucedido en Ceuta, pero no acudieron con el argumento de que lo harán en el Congreso, donde acudirán la semana que viene.

Feijóo: “Hemos acudido al Supremo para saber si los ministros se pueden negar a comparecer en el Senado”

Feijóo ha advertido que su partido utilizará "todos los instrumentos" a su alcance para que se cumpla esta obligación constitucional y ha tildado de "demoledor" que "algunos primeros ministros europeos" hayan comparecido antes que el propio Sánchez.



Según Feijóo, en el Gobierno "no hubo altura antes de la invasión porque ignoró los avisos"; tampoco mientras se producía, ya que no la contuvo, y "sigue sin estar a la altura", ya que "no ha entendido que en Ceuta hay una situación excepcional" que requiere de medidas excepcionales.

La devolución de todos los inmigrantes

Tanto Vivas como Feijóo se han mostrado tajantes en que todos los que entraron ilegalmente en Ceuta deben ser devueltos a Marruecos, incluidos los menores.

"No existe mejor solución que el reagrupamiento familiar en Marruecos, y si no hay familia o está desestructurada, pues que los atiendan los servicios sociales de Marruecos", ha considerado Vivas. "Si un Estado es válido para organizar un Mundial o suscribir un acuerdo con Bruselas lo será también para atender a sus menores", ha agregado.

"Debemos trasladar el mensaje inequívoco de que Ceuta no es plataforma para facilitar el paso a territorio español y europeo, la ley se va a cumplir", ha defendido el presidente de la ciudad autónoma.

Vivas ha subrayado que esta postura es la que defiende su Gobierno y el PP, además de Bruselas e incluso, ha señalado, el propio Ejecutivo de Sánchez.

Sobre este asunto, Feijóo ha recordado que el propio Marlaska prometió que "todos" los que entraron ilegalmente "serían devueltos".

Ha recordado que la propia normativa europea contempla estas devoluciones tal y como señaló este martes el portavoz comunitario de Asuntos Internos, Markus Lammert.

Sobre el anuncio que hizo el Gobierno en la mañana de este miércoles de trasladar a 500 niñas migrantes a la Península, Feijóo se ha preguntado qué sucede en Ceuta para que haya que hacerlo.

El presidente de los populares, que ha afirmado que se han registrado quince violaciones en la ciudad en los últimos días, ha preguntado al Gobierno quién protege "a las niñas que viven en Ceuta y son españolas" y ha insistido en devolver a los menores a sus familias y si no, "al Estado del que dependen para que les tutele".

Por ello, ha alertado de que en la ciudad autónoma se dan los ingredientes para que se produzcan "graves incidentes" de seguridad.

"No debemos admitir chantajes de Marruecos"

Sobre Marruecos, el líder del PP ha afirmado que España no debería admitir "amenazas ni chantajes" de este país.

Preguntado por cómo va a tratar la bilateralidad con Rabat si llega a Moncloa, Feijóo ha asegurado que su deseo es mantener una relación "de vecindad y de amistad" porque es "la única relación inteligente" para ambos países.

Pero, ha añadido, una buena relación se basa en "la reciprocidad y en el respeto mutuo", en "la lealtad y en la confianza" y hay declaraciones de ministros y altos cargos marroquíes que "no ayudan en nada", sino que están "perjudicando la vecindad, la amistad, la lealtad y la confianza".

"España no busca enemigos, España no busca conflictos, España no amenaza a nadie, pero tampoco va a admitir amenazas ni chantajes", ha añadido el líder popular.

Un plan de siete puntos para Ceuta

Durante su comparecencia, Feijóo ha desgranado un plan de siete puntos de su formación para garantizar la inviolabilidad de la frontera y mejorar los servicios, la seguridad y la prosperidad de Ceuta

Pide al Gobierno de Sánchez establecer un mando único para resolver la crisis migratoria en Ceuta. En segundo lugar, exige que sean devueltos todos los migrantes que entraron ilegalmente en Ceuta. "No puede caerse en el precedente perverso de otorgar derechos a quienes han participado en una invasión y en un ataque a la soberanía y la integridad de España", ha advertido. En tercer lugar, reclama al Gobierno que reconozca que lo sucedido los días 30 y 31 de julio es lo que se denomina una "instrumentalización" ya sea por "acción u omisión". "Hoy Ceuta es el resultado visible de la política exterior de Sánchez", ha denunciado acusando al Gobierno de "haber subcontratado la llave de la seguridad del sur de Europa a la buena voluntad de un tercer país", Marruecos. En cuarto lugar, pide al Gobierno aplicar la ley y los medios con los que cuenta para afrontar la crisis migratoria que sufre Ceuta en los últimos 20 días. También, reclama un plan de proyección de la frontera con cuatro elementos para garantizar la inviolabilidad con 4 puntos: Infraestructuras empezando por el espigón del Tarajal, medios humanos con refuerzo permanente de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, sanitarios y personal para tramitar los expedientes, un refuerzo tecnológico con vigilancia permanente costera y marítima y reforzar las leyes empezando por la Ley de Extranjería para que las entradas por mar sean rechazadas y también una reforma de la Ley de asilo. Feijóo también asume el compromiso de que Ceuta y Melilla tendrán voz en Europa con asiento propio en el Comité Europeo de las Regiones. Por último, propone un marco fiscal inversor en Ceuta y Melilla que blinde por ley las bonificaciones.

Por su parte, Vivas ha hecho hincapié en cuatro medidas que debería adoptar el Gobierno, esenciales a su juicio, para que la ciudad "regrese a la normalidad".

En primer lugar, ha pedido que se agilicen los expedientes de expulsión de los migrantes. También, que se refuercen de manera notable a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tanto en medios como en efectivos, así como que se mejoren sus condiciones.

También, ha solicitado poner en marcha las medidas necesarias para blindar la seguridad de la frontera y reparar los "daños causados por la invasión".

“La seguridad tiene que estar en manos de España y de Europa”, ha afirmado antes de añadir: “Frontex tiene que estar en la frontera del Tarajal”.

En este sentido, ha defendido que la seguridad de Ceuta, aunque constituye una obligación constitucional del Estado, debe “fortalecerse y mucho a través de Europa” y ha reclamado para Ceuta y Melilla “un tratamiento específico y singular en la Unión Europea”, que se traduzca en medidas concretas para su seguridad, estabilidad y bienestar.