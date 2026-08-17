Vivas amenaza al Gobierno con "acudir al poder judicial" si la situación de Ceuta no cambia en los próximos 30 días

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (c), este lunes, tras la reunión del Consejo de Gobierno de Ceuta. Reduan Efe

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, amenaza con acudir al poder judicial si el Gobierno no actúa en 30 días para mejorar la situación de la ciudad. Vivas planea informar a los presidentes del Tribunal Supremo y del Constitucional sobre la situación de Ceuta, destacando que "la ciudad está en peligro". El Gobierno cifra en 72.000 las personas que entraron irregularmente a Ceuta el 30 y 31 de julio, aunque asegura que la mayoría regresaron en 24-48 horas. El ministro del Interior estima que 5.000 extranjeros y 1.898 menores migrantes no acompañados permanecen en Ceuta tras la crisis fronteriza.

Juan Jesús Vivas ha vuelto a elevar el tono contra el Gobierno al que acusa de "haber pretendido maquillar la realidad" tras la invasión. Y tras la reunión del Consejo de Gobierno de este lunes ha denunciado la pasividad del Ejecutivo de Sánchez y asegurado que "vamos a recurrir a otras instancias del Estado, Cortes Generales, poder judicial, comunidades autónomas, federación de municipios y Europa".

El presidente ceutí ha afirmado que se pondrá en contacto con la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló Doménech, y con el del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para "transmitirles la situación, simplemente para que la conozcan", ha aseverado que su mensaje pretende trasladar "simplemente para decir que Ceuta está en peligro".

Según el presidente de la ciudad autónoma, "en los primeros días el Gobierno pretendió maquillar la realidad y dijo que permanecían en nuestras calles 2.500 personas de las 80.000 que habían saltado la frontera".

Estas declaraciones se han producido justo antes del encuentro que este mismo lunes va a mantener con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, donde está previsto que aborden la situación humanitaria tras la entrada masiva de migrantes de forma irregular el 30 y 31 de julio.

El Gobierno cifra en 72.000 el número de personas que entraron de forma irregular el 30 y 31 de julio a la ciudad autónoma. No obstante, afirma que "en cuestión de 24 a 48 horas la mayoría regresaron".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fijó este jueves en 5.000 los extranjeros que permanecen en la ciudad autónoma y elevó a 1.898 los menores migrantes no acompañados identificados.

El titular de Defensa lanzó un mensaje dirigido a quienes intentan acceder ilícitamente a España y a las mafias que comercian con sus vidas: "Ninguna persona que entre o pretenda entrar en Ceuta y Melilla de manera irregular se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la Península, ninguno de ellos va a ser regularizado".

Desde el inicio de la crisis en Ceuta, han viajado hasta la ciudad el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la de Defensa, Margarita Robles; y la de Juventud e Infancia, Sira Rego. Además de la ministra de Sanidad, Mónica García, que estuvo este domingo en la ciudad autónoma.

Además, este mismo lunes tiene lugar la visita de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.