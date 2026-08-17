Puente convierte la foto del Rey con el "ultra" en la coartada para lanzar el mayor ataque del 'sanchismo' a la Monarquía

El episodio se produce tras el malestar en Moncloa por recientes declaraciones del Rey sobre la situación en Ceuta, intensificando la tensión entre Gobierno y Casa Real.

El ministro insiste en que no hay ninguna estrategia gubernamental contra la Monarquía, aunque reivindica su "alma republicana" y habla de la utilidad pasada de la Corona.

Puente considera que la Casa Real sobrepasó una "línea roja" y sostiene que debió medir más sus actos, convirtiendo la imagen en una causa política.

El ministro Óscar Puente ha criticado duramente al Rey Felipe VI por fotografiarse con el periodista Javier Negre, calificando el hecho de "intolerable" y "una grave equivocación".

La fotografía de Felipe VI con el periodista Javier Negre, tomada durante la investidura del nuevo presidente de Colombia, es una imagen protocolaria entre las cientos que se producen en este tipo de actos. Una anécdota banal que el ministro Óscar Puente ha decidido convertir en una causa política.

El pasado 7 de agosto, en la investidura de Abelardo de la Espriella en Cali, Negre se acercó al Rey, le estrechó la mano y se fotografió con él.

Tres días después, el ministro de Transportes calificó la imagen de "ignominia" en un tuit. Al día siguiente insistió con un hilo de cuatro razones y calificó a Negre de "activista de ultraderecha".

Hasta ahí, parecía un episodio más uno de los ministros más cercanos a Sánchez y el más tuitero de su Gabinete.

Pero Puente dio este lunes un paso más, ya no en un tuit espontáneo o escrito en caliente, sino en una entrevista concedida Europa Press. Es decir, un formato más meditado, en el que el ministro ha tenido ocasión de desarrollar su posición.

Y en esa entrevista sostuvo que quien cruzó "una línea roja" no fue el Gobierno, sino la Casa Real, que "debería haber medido mucho más" lo que hacía. Es, hasta ahora, el mayor ataque del sanchismo contra la Corona.

En esa entrevista, el ministro no interpreta que haya sido él quien haya sobrepasado el límite por atacar públicamente al Rey. Al contrario. "Quien ha sobrepasado el límite es la Casa Real", afirma, porque, a su juicio, "debería haber medido mucho más" lo que hacía.

Sostiene que Felipe VI "se ha equivocado gravemente" y afirma que la imagen es "intolerable" y espera que "no se repita nunca".

"El jefe del Estado que yo tengo en mi cabeza no tocaría a Javier Negre ni con un palo", continúa el ministro, que recuerda que el periodista fue condenado por publicar fotografías de su hija cuando era menor.

La ofensiva de Puente se produce después del tirón de orejas de Felipe VI tras la invasión de Ceuta. El 1 de agosto, el Rey expresó su "preocupación e indignación" por lo ocurrido y afirmó que "el Estado debe velar" por la seguridad de Ceuta y Melilla y "evitar que los hechos volvieran a repetirse".

Esas palabras causaron malestar en Moncloa. De hecho, Puente responde al Rey con un mensaje prácticamente calcado: donde Felipe VI reclamó "evitar que estos hechos vuelvan a repetirse", el ministro exige que la fotografía con Negre "no se repita nunca".

Felipe VI estaba entonces en Palma. El Rey no ha visitado Ceuta desde su llegada al trono en 2014 y tampoco ha podido hacerlo durante esta crisis. Es más, tuvo que recibir en Marivent al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para abordar la situación de la ciudad.

La última visita oficial de la Corona a Ceuta fue la de Juan Carlos I y la Reina Sofía en 2007. Tras su reunión con Vivas, el Rey se ha comprometido a viajar a la ciudad autónoma, aunque todavía no existe fecha. Y, en cualquier caso, la última palabra la tiene el Gobierno.

Durante la entrevista, llama la atención cómo Puente trata de ponerse la venda antes que la herida. Porque niega expresamente que detrás de sus palabras exista "ninguna estrategia" del Gobierno contra la Corona o a favor de instaurar una República.

Puente reivindica que, "como cualquier socialista", tiene "alma republicana" y, a renglón seguido, habla de la Monarquía en pasado: "Ha sido útil y ha servido para unir al país".

Dice que se trata simplemente de "la reacción de un ministro" que se ha expresado "libre y espontáneamente" y que, según asegura, generalmente no recibe instrucciones para decir lo que piensa.