Elma Saiz anuncia 1.500 nuevas plazas para acoger a los migrantes que siguen en Ceuta 18 días después de la invasión

Las claves

Las claves Generado con IA Elma Saiz anuncia la ampliación de 1.500 plazas de acogida para migrantes en Ceuta mediante dispositivos temporales en cuatro puntos de la ciudad. El Gobierno destina seis millones de euros y reparte 4.000 kits diarios de alimentación e higiene a los migrantes, con el apoyo de Cruz Roja y asociaciones vecinales. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, critica la gestión del Gobierno y amenaza con acudir a instancias judiciales y europeas por la situación migratoria. Elma Saiz reprocha al PP su negativa a acoger menores migrantes y pide colaboración de todas las administraciones para afrontar la crisis.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado la ampliación de 1.500 plazas de acogida de migrantes en Ceuta, para lo cual se desplegarán "varios dispositivos de atención humanitaria con carácter temporal" en cuatro puntos de la ciudad.

Al ser preguntada por la posición del Ejecutivo respecto a la devolución o permanencia de los migrantes que entraron de forma irregular a finales de julio, la ministra ha puntualizado que las acciones en la crisis migratoria se desarrollarán "cumpliendo estrictamente el marco normativo" y "con el compromiso de la atención humanitaria".

Ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez defiende una migración "ordenada" y ha vuelto a criticar a "las mafias", supuestamente detrás de la llegada masiva de migrantes a Ceuta. Saiz ha defendido que "la migración irregular es un drama que cuesta vidas".

Las declaraciones llegan después de su reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en Ceuta, el cual se ha mostrado más duro con la gestión del Gobierno, informando esta mañana de que tenía intención de trasladar la situación a la presidenta al Supremo y al del Constitucional, así como recurrir a "otras instancias del Estado, Cortes Generales, comunidades autónomas, federación de municipios y Europa".

Además, ha reseñado tres posibles causas para la "pasividad" del Ejecutivo en la crisis migratoria: "ineptitud", "irresponsabilidad" o la intención de "no molestar a Marruecos" para mantener las "pseudo buenas relaciones".

Ayuda humanitaria

La titular de la cartera de Migraciones ha destacado el compromiso del Ejecutivo del que forma parte con la ayuda humanitaria en Ceuta. Ha recordado la partida extraordinaria de seis millones de euros para la acogida de los migrantes que se encuentran aún en Ceuta.

Este dinero se destinó a que Cruz Roja "ofreciera soporte" a las personas que deambulaban por la ciudad con kits de alimentación e higiene, de los cuales, según los datos que ha facilitado, se reparten 4.000 diarios. Además, ha destacado que desde su ministerio se ha "hecho seguimiento de la situación humanitaria".

Ha agradecido, además, la labor de "otras asociaciones vecinales" que trabajan en este sentido y ha demandado "la colaboración de todas las administraciones" que es "lo que la ciudadanía espera de todos y todas".

En su comparecencia ha reprochado al PP que ponga "palos en las ruedas para cumplir con el compromiso de solidaridad", en referencia a la negativa de acoger menores migrantes por parte de las comunidad autónomas gobernadas por el partido.

Asimismo, ha "apelado" a la formación a que "rompa [con Vox] y que vuelva a ser un partido de Estado y esté a la altura" y abandone el discurso migratorio de los de Santiago Abascal y su "sumisión".

Abucheos a su llegada

Elma Saiz es la séptima ministra que visita la ciudad autónoma y se reúne con su presidente para hablar sobre la gestión de la crisis migratoria y la situación del municipio autónomo. A su llegada, un grupo de personas que esperaba en la calle la han increpado al grito de "esto es una invasión" y "España no se vende".

"No te queremos para nada", se ha podido escuchar también en los bajos del Palacio de la Asamblea, sede del Gobierno ceutí.

Una respuesta de la población que ya se dio con Albares, Mónica García, Marlaska, Robles, Torres o el propio Sánchez, los miembros del Gobierno han recibido insultos y abucheos a su llegada a los encuentros con Vivas.

Pese a este episodio, Saiz ha abierto su comparecencia destacando el carácter "abierto, plural y diverso" de la población ceutí. A lo cual ha añadido que "hemos visto cómo algunos han intentado aprovechar esta situación para difundir discursos de odio", los cuales "han sido arrinconados por la propia población ceutí".

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