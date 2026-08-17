Albares deja vacía la silla del Senado y evita aclarar "por qué se evitó la invasión de Ceuta el 15 de agosto y no el 30 de julio"

Vista de la silla vacía reservada para el ministro de Exteriores, José Manuel Albares en la Comisión del Senado sobre la crisis de Ceuta. Sergio Pérez Efe

Las claves

Las claves Generado con IA El ministro José Manuel Albares no acudió a la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado para explicar la gestión del Gobierno ante la crisis de Ceuta. Albares prefirió asistir a una visita en Barcelona en vez de responder a las preguntas de la oposición sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. La ausencia de Albares fue criticada por la presidenta de la comisión, Pilar Rojo, quien denunció la falta de explicaciones sobre lo sucedido en Ceuta. Solo senadores del PP, Vox y Junts asistieron a la sesión, mientras que los socialistas y otros partidos estuvieron ausentes.

José Manuel Albares ha dejado este lunes vacía la silla que tenía reservada en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. El ministro estaba convocado para explicar la actuación del Gobierno ante la crisis de Ceuta, pero no ha acudido.

En su lugar, y a la misma hora que arrancaba la comisión, Albares tenía agendada una visita a las obras de Casa Asia, en Barcelona.

Su ausencia al Senado ha impedido que pudiera responder a las preguntas de la oposición. Entre ellas, la planteada por el senador del PP José Antonio Monago: "¿Por qué se evitó la invasión de Ceuta el 15 de agosto y no el 30 de julio?".

La presidenta de la Comisión de Exteriores, Pilar Rojo, ha abierto la sesión seis minutos después de la hora prevista, tras "constatar" que el ministro no se presentaba. "Los minutos de cortesía han pasado", ha señalado antes de lamentar su ausencia.

Rojo ha denunciado que Albares se ausenta "sin justificación alguna" pese a que lo sucedido en Ceuta "merece explicaciones sin excusas ni aplazamientos". "El Senado ha sido ignorado por el Gobierno", ha dicho.

La comparecencia de Albares era el único punto en el orden del día de la sesión extraordinaria en el Senado de la Comisión de Exteriores, convocada por la mayoría del PP en la Cámara Alta tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio.

"No existe cámara prevalente sobre otra a efectos del control al Gobierno", ha subrayado la senadora del PP, además de recordar que la iniciativa para la comparecencia del ministro de Exteriores fue hecha "con anterioridad" que la del Congreso, donde tiene previsto comparecer a finales de este mes.

La "silla vacía" de Albares, como la ha calificado Rojo, es similar a la que dejó en su respectiva comisión del Senado el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la semana pasada, y a las esperadas para los ministros de Defensa y Justicia en sus próximas citas, ya que los cuatro miembros del Gobierno tienen previsto dar explicaciones antes en el Congreso.

A la sesión de la Comisión de Exteriores solo han acudido senadores del PP, Vox y Junts, y se han ausentado los socialistas y de otros partidos.

