La prisión de Ceuta pone en cuarentena a los invasores detenidos ante el riesgo de enfermedades infecciosas

Se ha solicitado la instalación de un hospital de campaña para atender a los inmigrantes, aunque el Ministerio de Sanidad niega la existencia de una emergencia sanitaria en la ciudad.

El Colegio de Médicos de Ceuta ha alertado sobre una situación de emergencia sanitaria y el riesgo de brotes de infecciones como sarna, tuberculosis y cólera.

El protocolo sanitario incluye aislamiento durante cinco días y uso obligatorio de mascarillas para funcionarios y presos en contacto con los nuevos internos.

El centro penitenciario Fuerte Mendizábal de Ceuta ha puesto en cuarentena a los inmigrantes detenidos, por riesgo de enfermedades transmisibles.

El centro penitenciario Fuerte Mendizábal de Ceuta ha puesto en cuarentena a los inmigrantes detenidos en los últimos días, debido al riesgo de que puedan ser portadores de enfermedades transmisibles.

La dirección del centro penitenciario ha puesto en marcha un protocolo sanitario específico, por el que estos presos preventivos pasan del departamento de ingresos a un ala concreta de la enfermería, en la que quedan aislados del resto de internos durante cinco días.

Además, se ha establecido el uso de mascarillas tanto para los funcionarios de prisiones como para el resto de presos que puedan estar en contacto con estos reclusos en ambos departamentos.

El sindicato de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha elogiado la aplicación de este protocolo, que busca proteger tanto a la población penitenciaria como a los propios funcionarios.

Desde la pandemia de Covid, la plantilla del Fuerte Mendizábal no recordaba la aplicación de medidas de estas características.

No obstante, el sindicato TAMPM ha expresado su preocupación ante los problemas de convivencia que puedan producirse en el centro, cuando estos detenidos acaben compartiendo el espacio con el resto de reclusos que cumplen condena o se encuentran en prisión provisional.

Llegado ese momento, advierte la asociación, podrían producirse "situaciones de tensión, enfrentamientos o altercados dentro del propio centro penitenciario".

Los inmigrantes procedentes de la invasión del día 30 que han ingresado en el centro han sido detenidos por protagonizar altercados o actos vandálicos en las calles de la ciudad.

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, ha denunciado que la ciudad se encuentra en una situación de "emergencia sanitaria".

"Tememos que puedan venir brotes infecciosos", ha indicado el facultativo.

"Más de 10.000 personas viviendo en la calle o aglutinadas en una nave son una bomba de relojería", ha advertido Roviralta en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Los facultativos ya han detectado numerosos casos de sarna, una enfermedad que puede propagarse fácilmente cuando existe un contacto estrecho entre las personas, con dificultades para mantener unas condiciones adecuadas de higiene.

El Colegio de Médicos teme que puedan producirse otros riesgos epidemiológicos, infecciones gastrointestinales provocadas por bacterias como la salmonela o la shigela, además de enfermedades como la tuberculosis, el sarampión o incluso el cólera.

Y esta situación se agrava por la falta de agua e higiene, con grandes concentraciones de personas en espacios compartidos y el desconocimiento del estado vacunal o epidemiológico de los miles de inmigrantes que, desde el pasado día 30, recorren la ciudad y duermen a la intemperie.

Entre otras medidas, el Colegio de Médicos ha pedido al Ministerio la instalación de un hospital de campaña para poder atender a estos inmigrantes.

Sin embargo, la ministra Mónica García asegura que en Ceuta no existe ninguna emergencia sanitaria y, hasta el momento, ha evitado visitar la ciudad.