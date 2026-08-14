"33.600 agentes para el eclipse y 60 para Ceuta": Bendodo carga contra las prioridades "cambiadas" del Gobierno

Decenas de miles de personas se concentraron el jueves 31 de julio en la parte marroquí de la playa del Tarajal y accedieron a Ceuta. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Elías Bendodo (PP) critica que el Gobierno movilizó 33.600 agentes para el eclipse, pero solo 60 para la crisis migratoria en Ceuta. Bendodo cuestiona las prioridades del Ejecutivo y acusa de mala gestión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El dirigente popular reclama explicaciones sobre la entrada masiva de inmigrantes y denuncia falta de información por parte del Gobierno. Bendodo plantea dudas sobre si el Ministerio del Interior ignoró alertas previas del CNI y exige que los menores migrantes regresen con sus familias.

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha criticado este viernes la respuesta del Gobierno ante la situación vivida en Ceuta y ha cuestionado la diferencia entre los efectivos que, según ha afirmado, fueron movilizados para el eclipse y los destinados a la ciudad autónoma durante la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

Durante una atención a medios en Manilva, Bendodo ha asegurado que el Gobierno movilizó 33.600 efectivos policiales para el eclipse, mientras que, según ha afirmado, destinó 60 agentes a la situación registrada en Ceuta.

"Para el eclipse el Ministerio del Interior movilizó a 33.600 efectivos policiales, pero para la avalancha de 70.000 inmigrantes irregulares en Ceuta, procedentes de Marruecos, fueron 60 agentes los que movilizó el Ministerio del Interior", ha afirmado.

Bendodo ha utilizado la comparación entre ambas cifras para cuestionar las prioridades del Ejecutivo. "Estas son las prioridades cambiadas que tiene este Gobierno", ha señalado.

El dirigente del PP ha criticado las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la situación en Ceuta. "Con Marlaska la mala previsión, la mala gestión y llegar más tarde no son una excepción, empiezan a convertirse en una rutina para todos. Allí reparten certificados de buena conducta", ha dicho.

Según Bendodo, el Gobierno sostiene que la ciudad ha recuperado la normalidad, una valoración que él ha rechazado. "No es la Ceuta que nos cuenta el Gobierno, que dice que ha vuelto a la normalidad", ha afirmado.

Bendodo ha añadido que, según su valoración, la situación en la ciudad incluye miles de personas que todavía permanecerían allí y problemas en los servicios médicos, además de una percepción de inseguridad entre parte de la población.

Acusa al Gobierno de "improvisación"

El dirigente popular ha elevado sus críticas contra el Ministerio del Interior y ha calificado su actuación durante la crisis de Ceuta.

"Excepcional, sin duda, querido ministro, es el nivel de improvisación, de incapacidad que ha demostrado el Ministerio del Interior en esta crisis", ha afirmado.

Bendodo ha reclamado al Gobierno explicaciones sobre cómo se produjo la entrada masiva de personas en Ceuta y qué medidas se van a adoptar para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

En este sentido, ha cuestionado también que, según su valoración, el Ejecutivo no haya ofrecido explicaciones suficientes sobre lo ocurrido.

"Aquí todo el mundo habla, pero nadie explica nada", ha señalado en referencia a los ministros que, según ha mencionado, han intervenido públicamente sobre la situación.

Bendodo ha planteado una pregunta sobre la posible existencia de informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) previos a los acontecimientos.

"¿Es cierto que el CNI, dependiente del Ministerio de Defensa, mandó informes al interior alertando de esta situación días antes y el Ministerio del Interior obvió esa información?", ha preguntado.

El dirigente del PP ha insistido en que el Gobierno debe explicar lo ocurrido y garantizar que una situación similar no vuelva a producirse.

"La pregunta es sencilla al Gobierno. ¿Es cierto que el CNI, dependiente del Ministerio de Defensa, mandó informes al interior alertando de esta situación días antes y el Ministerio del Interior obvió esa información?", ha planteado.

También ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su ausencia durante la crisis, según su valoración, y ha reclamado que asuma el liderazgo de la situación.

"Un país serio no puede tener un presidente ausente, cuando decenas de miles de personas han desbordado su frontera y los ciudadanos, insisto, siguen esperando dos respuestas. ¿Cómo pasó esto? Y si usted, presidente del Gobierno, me garantiza que no vuelva a pasar", ha afirmado.

En cuanto a los menores que han llegado a Ceuta, ha defendido que deben regresar con sus familias en Marruecos. "Lo que tienen que hacer es volver y estar con sus familias. Y eso el Gobierno de España y el Gobierno de Marruecos tienen que solucionarlo", ha afirmado.