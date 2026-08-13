Robles no comparecerá en el Senado la semana que viene tras comprometerse a explicar su gestión en la crisis de Ceuta

Robles durante su visita este jueves el Mando de Operaciones de la Base de Retamares en Pozuelo, Madrid. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA La ministra de Defensa, Margarita Robles, no comparecerá en el Senado el 18 de agosto para explicar su gestión en la crisis migratoria de Ceuta. Robles ha solicitado posponer la comparecencia en la Cámara Alta hasta el periodo ordinario de sesiones tras el verano. Sí comparecerá a finales de este mes en el Congreso sobre el mismo asunto, según ha comunicado en una carta al presidente del Senado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, finalmente no comparecerá en el Senado sobre la crisis migratoria de Ceuta el próximo 18 de agosto, como había solicitado la Cámara Alta a petición del PP, y ha emplazado a la vuelta del verano, en el periodo ordinario de sesiones.

Robles, que sí comparecerá a finales de este mes en el Congreso para el mismo asunto, ha remitido una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, para pedirle más tiempo para poder ser "precisa y exhaustiva" en su comparecencia.

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