El PP reprocha al Gobierno que no salga "en tromba" a defender Ceuta: llevarse bien con Rabat no implica "ser sumisos"

Las claves

Las claves Generado con IA El PP critica al Gobierno por no defender con firmeza Ceuta y Melilla ante las declaraciones soberanistas de Marruecos. Fernando Martínez-Maíllo acusa al Ejecutivo de ser "sumiso" y no respaldar a las fuerzas de seguridad españolas. El senador popular insiste en que llevarse bien con Marruecos no debe implicar agachar la cabeza ni ceder en la política fronteriza. El PP reclama que España refuerce su propia política de fronteras para garantizar la seguridad e integridad territorial.

El senador del Partido Popular y presidente de la Comisión de Interior del Senado, Fernando Martínez-Maíllo, ha afeado la postura del Gobierno español respecto al marroquí, la cual tilda de "sumisa" al no haber salido "en tromba" a defender Ceuta y Melilla ante las "aspiraciones" soberanistas de Rabat.

Fernández-Maíllo se ha referido en concreto a las declaraciones del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, en las que admitía que Ceuta y Melilla forman parte de las aspiraciones de Marruecos, en una entrevista ofrecida a Telecinco.

"No veo al Gobierno saliendo en tromba" para pronunciarse sobre estas declaraciones ni "a nadie" del Ejecutivo que defienda a las fuerzas de seguridad del Estado frente a las acusaciones de supuestos malos tratos a migrantes en Ceuta, ha dicho.

El senador ha defendido que el PP, como partido de Gobierno, apuesta por mantener una buena relación con Marruecos, pero ha advertido de que eso no significa "ser sumisos" o "agachar la cabeza" como, en su opinión, está haciendo el Ejecutivo español.

"Es evidente que cuanto se produce una avalancha de esta naturaleza, no es casual. Algo o alguien hay detrás", ha afirmado antes de lamentar que las fronteras de Ceuta y Melilla se dejen "en manos" de Marruecos. En este sentido ha planteado la necesidad de que España tenga su propia política fronteriza para garantizar su seguridad e integridad territorial.

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