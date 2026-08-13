Margarita Robles obligada a cancelar su comparecencia del martes en el Senado: pone como excusa poder prepararla mejor

Robles había adoptado un perfil propio en la crisis de Ceuta, distanciándose del discurso de otros ministros y mostrando cercanía con los vecinos afectados.

La rectificación llega tras el recordatorio de Moncloa de que el Gobierno decide qué ministros comparecen y cuándo.

La ministra justifica su decisión por la apretada agenda y sugiere buscar una nueva fecha compatible con sus compromisos.

Margarita Robles ha cancelado su comparecencia en el Senado prevista para el martes 18, alegando falta de tiempo para prepararla con rigor.

Margarita Robles no irá al Senado. En una carta remitida al presidente de la Cámara, Pedro Rollán, retira la fecha que había cerrado (el martes 18 a las 11:00 horas) alegando que no tiene tiempo "para prepararla con un mínimo rigor y detalle".

Cuarenta y ocho horas después de haber dado su palabra, la ministra alega que lo apretado de su agenda ha sido decisivo para tomar la decisión.

La rectificación se produce después de que Moncloa le recordara que es el Gobierno el que decide qué ministros comparecen. Durante dos días, la decisión estuvo en vilo.

En un principio, el Senado había citado a Robles para el jueves 13. La ministra envió una carta a Pedro Rollán firmada de su puño y letra en la que le manifestaba su "plena disposición a buscar otra fecha" que fuera "compatible con los compromisos fijados en la agenda".

A partir de ese momento, los gabinetes de la Cámara Alta y de Defensa se pusieron en contacto y pactaron la fecha del martes 18.

Fuentes del entorno de Presidencia del Senado recuerdan que desde el Ministerio alegaron que los días 19 y 20 Robles estaría fuera de España.

Así pues, quedaban dos fechas disponibles: el 18 o el 21.

El día 21 se descartó porque, desde el PP, consideraban la fecha muy alejada ya de la invasión de Ceuta.

Este jueves, la ministra se enmendó en una carta que Defensa dio a conocer a los medios de comunicación antes incluso de que llegara al Senado, donde entró pasadas las 14:00 horas portada por un motorista.

Robles señala en esta segunda carta su disponibilidad para comparecer en "el periodo ordinario de sesiones", que comienza en septiembre.

De esta forma se sujeta a Moncloa, que se marcó como objetivo que los ministros compareciesen sólo ante el Congreso de los Diputados y en la última semana de agosto.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presumía este jueves en su visita a Ceuta de que hay coincidencia "en el conjunto de ministros” a la hora de comparecer ante las Cámaras, tras unos días en los que Robles marcó discurso propio.

Marlaska justificaba la decisión de dejar plantado al Gobierno en la necesidad de dedicar ahora "el cien por cien de nuestra energía" a "una crisis que todavía está activa".

Desde el PP, con sarcasmo, recordaban este jueves que, en unos WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, el presidente del Gobierno se refirió a Robles como "la pájara".

Los populares ironizaban al decir que Moncloa ha "enjaulado a su ministra" y que "sólo falta por saber si Pedro Sánchez también obligará a Robles a desmentirse a sí misma sobre la españolidad de Ceuta y Melilla".

La frase remite a las palabras de la ministra, que, marcando perfil propio en el fondo y las formas, señaló durante su visita a la ciudad autónoma que Ceuta y Melilla son "españolísimas".

Robles señaló y pidió explicaciones a Marruecos por la crisis, mientras otros ministros, como el propio Marlaska o José Manuel Albares, insisten en elogiar la cooperación con Rabat.

Y, contrariamente a la actitud del resto de miembros del Gobierno que han visitado Ceuta, la ministra se acercó a los vecinos a escuchar su indignación y consolarlos.