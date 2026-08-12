Vivas: "La situación se va agravando día a día en Ceuta. Estamos peor que cuando empezó la semana"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante su encuentro con la ministra de Defensa, Margarita Robles. Gabriela Sardá Núñez Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, alerta sobre el empeoramiento de la situación en la ciudad y asegura que es peor que al inicio de la semana. Vivas agradece el apoyo del Ejército durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y destaca el papel fundamental de los militares en la ciudad. Critica la falta de un plan claro por parte del Gobierno para abordar la devolución de los inmigrantes llegados tras la invasión del 30 de julio. Vivas insiste en que defender Ceuta es defender España y señala que el país atraviesa uno de sus momentos más críticos en años.

"No hay normalidad en Ceuta. La situación se va agravando día a día. Estamos peor que cuando empezó la semana", así de contundente se ha mostrado Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma.

Vivas ha mantenido un encuentro este miércoles con la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que ha ponderado. "Es una visita significada porque todo el mundo sabe lo que el Ejército significa para Ceuta. Está en la memoria y en el corazón de la ciudad", ha indicado.

Y ha puesto de manifiesto "nuestro agradecimiento a nuestros militares por el trabajo que desempeñan"

Pero no ha querido desviar la atención del objetivo prioritario "que ahora mismo se trata de salvar a Ceuta".

"Tengo que dar la razón a los ceutíes. No se actuó cuando la ciudad fue invadida", ha insistido.

Vivas ha criticado al Gobierno porque "todavía no sabemos qué plan se va a aplicar" para devolver a los inmigrantes que siguen campando por la ciudad tras la invasión del pasado 30 de julio.

"Me gustaría poder decir que estoy más tranquilo, pero no puedo decirlo. Sólo puedo ofrecer responsabilidad y sentido de estado. Juntos vamos a resistir", han sido las palabras de esperanza de Vivas para los ceutíes.

Para el presidente de la ciudad autónoma "España vive su momento más crítico en años" y ha recordado que "defender a Ceuta es defender España" que vive "amenazas sin parangón".