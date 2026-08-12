El PP pregunta a Albares si va a llamar a consultas al embajador tras decir un ministro marroquí que Ceuta es "territorio" suyo

Ouahbi también ha cuestionado la regularización migratoria en España y ha señalado que los migrantes perciben facilidad para entrar debido a la política del Gobierno español.

El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha anunciado que Rabat estudia suspender el acuerdo de extradición con España por supuesta falta de colaboración.

La vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra, critica la falta de reacción del ministro Albares ante Marruecos, comparando con la firmeza mostrada ante Italia y Argentina.

El PP ha preguntado al Gobierno si llamará a consultas al embajador tras las declaraciones de un ministro marroquí que considera Ceuta como territorio propio.

El PP ha dirigido una pregunta retórica al Gobierno tras conocer las manifestaciones del ministro de Justicia marroquí en las que se refiere a Ceuta y Melilla como "nuestros territorios": "¿Tiene intención de abrir un conflicto diplomático con Marruecos o de llamar a consultas al embajador?".

La cuestión la lanza la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, que este miércoles ha visitado Ceuta.

Los populares no entienden que José Manuel Albares convocara hace unos días al embajador de Italia cuando este país planeó cerrar el espacio Schengen por la invasión de la frontera en Ceuta y no reaccione con Marruecos por cuestionar la soberanía española de las dos ciudades autónomas.

"¿Es esta la cooperación leal que tiene España con el Reino de Marruecos?", ha planteado Ezcurra, antes de elevar la presión sobre el ministro de Exteriores: "¿Vamos a abrir conflicto diplomático? ¿Vamos a llamarles a consultas?".

Hace dos años, el Gobierno de España llegó a llamar a consultas a su embajadora en Argentina por unas descalificaciones del presidente argentino, Javier Milei, a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ezcurra cuestiona la estrategia seguida por el Gobierno de Sánchez con Marruecos. "¿Vamos a seguir cediendo ante un país que no reconoce las fronteras de una ciudad española?".

"España no puede entregarle a Rabat la llave de su frontera. Esto se tiene que terminar y con un Gobierno del PP aseguro que eso va a acabar", dijo este miércoles.

El propio Albares visitó el martes la ciudad autónoma y se deshizo en elogios hacia Marruecos. Alabó su colaboración y su voluntad, "desde el principio" de acoger a todos los que entraron de forma irregular en Ceuta y presumió de mantener un diálogo constante con Rabat.

Sin embargo, tras cuestionar la soberanía española de Ceuta y Melilla, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha insistido en tensionar este miércoles la relación con España.

Ouahbi asegura que Rabat estudia suspender el acuerdo de extradición con España. "Estamos debatiendo ahora en el Ministerio de Justicia la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo de extradición entre Marruecos y España", declaró.

Y justifica esta medida por la falta de colaboración de las autoridades españolas. Asegura que, cuando Marruecos solicita a España la entrega de una persona y es detenida en nuestro país, cuando Rabat envía a agentes para hacerse cargo de ella, la entrega no llega a producirse en ocasiones alegando distintas excusas.

El ministro marroquí también critica la regularización extraordinaria de Sánchez: "Los migrantes dicen '¿Por qué nos paráis si España nos acepta?'".