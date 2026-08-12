Bolaños se desmarca del ataque de Puente al Rey, Vox guarda silencio y el PP critica al ministro: "La ignominia es él"

Vox no ha reaccionado públicamente a las palabras de Puente, pese a su habitual defensa activa de la Corona.

El Partido Popular (PP) respondió duramente a Puente, defendiendo al Rey y acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de ser la verdadera "ignominia".

Óscar Puente calificó el saludo del Rey a Negre como una "ignominia" y argumentó que Negre ha insultado a la Corona y es un "activista de ultraderecha".

Félix Bolaños se desmarcó de las críticas de Óscar Puente a Felipe VI por su fotografía con el periodista Javier Negre en Colombia.

Félix Bolaños evitó respaldar este martes a Óscar Puente en sus críticas a Felipe VI por la fotografía que el Rey se hizo con Javier Negre durante la toma de posesión del presidente de Colombia.

Para el ministro de Transportes, el saludo de Felipe VI al periodista durante la toma de posesión de Abelardo de la Espriella, celebrada el pasado viernes en Cali, es "una absoluta ignominia". Es la primera vez en Democracia que un ministro critica abiertamente al jefe del Estado.

Preguntado por el ataque de Puente al monarca, Bolaños prefirió desmarcarse. "No soy yo quién para opinar ni sobre con quién se fotografía el Rey de España ni sobre los tuits de mi compañero y amigo Óscar Puente", dijo el ministro de Justicia en un acto en Almería.

Es la primera reacción de un miembro del Gobierno sobre este asunto.

La respuesta del PP fue más contundente. Jaime de los Santos, vicesecretario de Igualdad del partido, aprovechó las palabras de Puente para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Si Óscar Puente no me tuviera bloqueado le diría que aquí la única "ignominia" son él y su jefe, su Gobierno al completo —el "bonito", "el más feminista de la historia"—", escribió el diputado del PP.

Puente, "además de ultra, él sí, es un 'matón' de pacotilla que ya señala incluso a SM el Rey", según De los Santos.

También respondió a Puente Miguel Tellado. "Ignominia es que 70.000 ilegales invadan la ciudad autónoma de Ceuta, que todavía se mantenga la situación de inseguridad para los ceutíes".

El secretario general del PP también criticó que Sánchez "se haya ido de vacaciones como si tal cosa, recomendando canciones en Spotify". "Eso sí que es una ignominia. Lo arreglaremos en las urnas, Óscar".

Vox, por el momento, no ha reaccionado a las palabras de Puente. La formación de Santiago Abascal, que suele responder con rapidez en redes, no ha salido en defensa de Felipe VI ante las palabras del ministro.

Saludo al periodista

Las imágenes que tan poco gustaron a Puente fueron grabadas durante la toma de posesión de Abelardo de la Espriella, a la que Felipe VI acudió como representante de España. El Rey recibió a Negre, que le tendió la mano, y ambos intercambiaron unas palabras antes de posar juntos para la fotografía.

Y este martes, Puente, lejos de rebajar el tono, insistió en sus críticas a Felipe VI. "El Rey es un símbolo y no es inocuo junto a quién se fotografía o a quien saluda en un contexto que no es protocolario, ni forma parte de ninguna relación institucional", escribió en su cuenta de X.

"Su imagen se contamina y la del sujeto con el que se fotografía se limpia. Y ambas cosas son inaceptables", añadió el ministro. "Algunos parecen no entender por qué esta situación me parece una ignominia. No habría que explicarlo, pero aquí van 4 razones".

En primer lugar, Puente acusó al periodista de haber "insultado reiterada y gravemente a la Reina de España". El ministro asegura que no reproducirá los insultos, aunque señala que "están al alcance de quien quiera verlos".

Como segundo argumento, afirmó que Negre también ha "insultado gravemente al Rey"."En este punto sería necesario recordar que hay gente en la cárcel en este país por injurias a la Corona".

El tercer motivo que esgrimió Puente es que considera a Negre "un profesional de la difamación y el bulo".

Por último, Puente definió al periodista como "un activista de ultraderecha" que, según él, practica "el acoso a los políticos progresistas y a sus familias". Entre ellas incluye expresamente a la suya.

Estas críticas llegan después del tirón de orejas de Felipe VI al Gobierno tras la crisis de Ceuta con la entrada de más de 70.000 inmigrantes.

Mediante un comunicado, el monarca afirmó que "el Estado debe velar por la seguridad de Ceuta y Melilla y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse". Unas palabras que causaron malestar en Moncloa.