Juan Jesús Vivas: "Ceuta ha sufrido y sigue sufriendo una invasión, unas 10.000 personas aún permanecen en la ciudad"

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, afirma que unas 10.000 personas que participaron en la entrada masiva de migrantes aún permanecen en la ciudad. Vivas exige al Gobierno central más medios de prevención y reacción para evitar que se repita una situación similar y califica la crisis como una urgencia nacional. Defiende que la única salida para los migrantes es el retorno, mostrando su rechazo a la concesión de papeles o asilo para evitar nuevos episodios. Marruecos está dispuesto a colaborar en la devolución de migrantes, pero no se han concretado fechas; Vivas pide que la estabilidad de Ceuta no dependa del país vecino.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha afirmado que en Ceuta permanecen aún unas 10.000 personas que participaron en "una invasión, un asalto, un ataque, una violación de nuestra integridad territorial", en referencia a la entrada masiva de migrantes irregulares de finales de julio.

Vivas ha comparecido ante los medios tras una reunión con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la que dice haberle "transmitido nuestra versión de cómo está Ceuta y lo que ha pasado" en "el momento más complicado, más duro, más difícil de la historia reciente" de Ceuta.

El presidente ha demandado que el Gobierno garantice que no se va a repetir este episodio poniendo a disposición "todos los medios de prevención, disuasión y reacción", medidas que corresponden únicamente al Gobierno central, ha dicho.

En esta intervención ha vuelto a manifestar que "la reacción del Gobierno no ha estado a la altura de lo que requería" y ha definido la situación en la ciudad autónoma como "una urgencia nacional", la cual "ha repercutido de una manera muy negativa y sensible en la seguridad, la tranquilidad, los servicios públicos, la convivencia y la economía".

El ánimo entre la ciudadanía es "de indignación, preocupación y abandono", lo cual ha defendido que entiende por lo "insostenible" que es la situación, pero ha defendido que "se compagina con una ejemplar actitud de entereza y madurez". Ha destacado que "no ha habido una reacción de xenofobia", pese a que "la invasión fue un golpe muy duro".

"Ni papeles ni asilo"

Vivas dice haber comunicado al representante de Exteriores español que "la única salida que tienen las personas que han llegado es el retorno". Se ha posicionado en contra de la concesión de documentación y permisos de asilo porque "puede conducir a que esto se pueda repetir".

El presidente ceutí dice que el retorno de los migrantes irregulares provocará "que todo el mundo pierda la expectativa" de permanecer en España o conseguir papeles de esta forma, como se estaba compartiendo en redes sociales.

En este sentido, ha comunicado que Albares le ha transmitido que "Marruecos está dispuesto a facilitar el retorno de estas personas, tanto adultos como menores", pero que no le ha comunicado fechas exactas en las que estas devoluciones se producirán.

Marruecos

Sobre Rabat y su presunta implicación en la llegada masiva de migrantes a Ceuta ha evitado hacer declaraciones en este sentido. "Si necesitamos la colaboración de Marruecos, facilitemos las cosas, no las vayamos a empeorar", pero ha comunicado que el ministro le ha comunicado que "no hubo relajación [en la seguridad fronteriza] por parte de Marruecos".

Lo único que ha querido trasladar en relación al país vecino es que "nada que sea vital para Ceuta debe depender de Marruecos" y que su "estabilidad no esté en sus manos".

Ha reseñado que la colaboración del reino alauita, así como de la Unión Europea es una noticia positiva. El ministro, por su parte, ha aseverado que la colaboración y el "diálogo" con Marruecos permitió la devolución "en un tiempo récord" de miles de personas que entraron irregularmente en Ceuta.

En clave local

Al ser preguntado por las declaraciones de Vox y Ceuta Ya de la necesidad de un plan del Gobierno local para hacer frente a la situación ha respondido que su Ejecutivo "no tiene competencias" y ha defendido que se han reforzado los servicios autonómicos, ya que el resto son "competencia del Gobierno central". "No sé qué se nos puede pedir", ha añadido.

Además ha apostillado que "situar el foco de la atención en el Gobierno de Ceuta con fines electorales me parece que no es el camino".