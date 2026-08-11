El ático que compró Madrid y que la oposición dice que era para residencia de Ayuso, llega al juzgado: claves de la polémica

Tras varias denuncias de partidos y particulares, el Juzgado de Instrucción nº8 de Madrid ha abierto diligencias para investigar posibles irregularidades en la compra.

La oposición sospecha que el ático podría haber sido destinado como residencia oficial para Ayuso, algo que la presidenta niega rotundamente.

La operación generó polémica por el uso residencial del inmueble, su rápida puesta a la venta y la coincidencia con la venta de dos propiedades de la pareja de Ayuso.

La Comunidad de Madrid compró un ático de 485 m² en Chamberí por 6,3 millones de euros, inicialmente presentado como oficina temporal durante obras en la sede de Sol.

La Comunidad de Madrid compró por 6,3 millones de euros un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí que, según la versión inicial del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, iba a servir como espacio de trabajo temporal durante las obras de la sede de la Comunidad en la Puerta del Sol.

La operación ha levantado una polémica que ha ido creciendo por etapas: el uso residencial del inmueble, su posterior puesta a la venta y la coincidencia con la venta de dos propiedades de Alberto González Amador, pareja de Ayuso.

La oposición llegó a apuntar a una posible residencia oficial para la presidenta, algo que ella niega.

Ahora, tras varias denuncias, el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha abierto diligencias. Estas son todas las claves de una compra que empezó como una solución provisional y ha terminado en los tribunales.

1. Ático de 6,3 millones

La empresa pública Planifica Madrid compra el 14 de abril un ático de 485 metros cuadrados en el paseo del General Martínez Campos, en Chamberí, muy cerca del Museo Sorolla. La operación cuesta 6,3 millones de euros.

La vivienda cuenta con cinco dormitorios, terraza, sala de cine y una habitación destinada al servicio.

La adquisición del ático no figuraba en el presupuesto de Planifica Madrid para 2026 ni en su portal de transparencia. La operación se hizo pública a finales de julio, cuando el diario El País informó de la compra, más de tres meses después de que se formalizara.

2. Una "oficina temporal"

La Comunidad de Madrid explica que el ático se adquiere para disponer de un espacio de trabajo temporal mientras se prolongan las obras de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Gobierno autonómico.

La idea es que el inmueble pueda servir de oficina temporal para mantener "reuniones institucionales", en palabras de Ayuso, y desarrollar actividad de la Administración durante el periodo de obras. La presidenta no concreta qué consejería ocupará el espacio ni si será utilizado directamente por ella.

"No va a ser mi casa, no es mi residencia y no me lo han comprado a mí. Es una campaña de desprestigio", sentencia en una rueda de prensa.

Pero inmediatamente se plantea otra cuestión: el inmueble figura con uso residencial, no de oficina.

El inmueble está en un edificio residencial y la información catastral figura con uso residencial. Además, la normativa urbanística de Madrid no permite implantar un uso de oficina en las últimas plantas del edificio.

3. Se pone a la venta

Pocos días después de que se conociera la compra, Planifica Madrid anuncia la venta de varios inmuebles de su patrimonio, entre ellos el ático.

La operación permitirá ingresar unos 20 millones de euros, que la Comunidad destinará a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios en la Sierra Oeste.

La cronología de los hechos provoca nuevas preguntas: la Comunidad había defendido que necesitaba el inmueble para disponer de una oficina temporal durante las obras de Sol y, poco después de conocerse la compra, decide desprenderse de él.

Al mismo tiempo, el Gobierno regional asegura que seguirá buscando otro espacio para trasladar la actividad de la Real Casa de Correos durante las obras.

4. La pareja también vende

En paralelo a toda esta polémica se conoce que Alberto González Amador, pareja de Ayuso, pone a la venta dos propiedades en Chamberí por unos 3,3 millones de euros. Son dos viviendas situadas en el mismo edificio.

En una de ellas, situada en una sexta planta, viven actualmente Ayuso y González Amador. La otra es un ático que permanece sin reformar. La coincidencia con la compra con dinero público del ático de 6,3 millones hace que algunos relacionen ambas operaciones.

La hipótesis que circula es sencilla: si Ayuso iba a disponer de una residencia oficial de la Comunidad, como ocurre con presidentes de otras autonomías, González Amador podría estar desprendiéndose de sus dos viviendas privadas.

Pero esa conexión no está acreditada y la propia presidenta la niega: "Entiendo que se hilen puntos porque se han dado dos circunstancias a la vez y suenan muy bien para hacer daño. Que casen los relatos queda muy bien y estamos dándole vueltas y estirando todo lo que haga falta. Es lo que hay".

5. Reacciones políticas

Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos pidieron una sesión urgente de la Asamblea de Madrid para que el Gobierno regional explicara la operación. La oposición sostiene que el inmueble podía acabar siendo una residencia oficial para Ayuso

Hasta Vox se ha sumado a las críticas. Y las dudas alcanzan incluso al PP. La diputada Cayetana Álvarez de Toledo, afirmó en una entrevista a El País que "todavía" no había entendido el caso.

6. Cuatro denuncias

La polémica política termina trasladándose a los tribunales.

El partido Iustitia Europa, presente en muchos casos de corrupción, fue el primero en denunciar, ante los Juzgados de Instrucción de Madrid. Solicitaba investigar si la operación pudo constituir malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa o administración desleal de patrimonio público.

Después llegaron tres denuncias más a la Fiscalía Provincial de Madrid. Una es del PSOE, que denunció al consejo de administración de Planifica Madrid. Los socialistas reclaman que se investigue quién ordenó la adquisición, qué personas la autorizaron y qué documentos respaldaron el desembolso de 6,3 millones de euros.

Las otras dos son de particulares. Una está identificada: es el activista anticorrupción y exconcejal socialista Fernando Jabonero, que pidió abrir diligencias penales al considerar que los hechos pueden ser constitutivos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

7. En el juzgado nº8

Como el juzgado ya estaba investigando el mismo caso, la Fiscalía no ha abierto una investigación y ha enviado las denuncias al órgano que ya llevaba el asunto. De este modo, todas las denuncias confluyen en un único procedimiento.

Se trata del Juzgado de Instrucción nº8 de Madrid, que este lunes abrió diligencias sobre la compra del ático. Esto significa que el juez empieza a recabar información para comprobar si existen indicios de delito, pero no que haya dado por buenas las acusaciones.

Por ahora, el juzgado no se ha pronunciado sobre la admisión formal de las denuncias. El siguiente paso será determinar qué actuaciones practica para aclarar cómo se compró el inmueble, quién tomó la decisión y si hubo alguna irregularidad.