Puente ve "una ignominia" que el Rey no impidiera que un periodista ultra se fotografiara con él en su visita a Colombia

Saludo de Javier Negre a Felipe VI en la toma de posesión de Espriella este viernes en Colombia, Tuit compartido por Puente.

Las claves

Las claves Generado con IA Óscar Puente ha calificado de "ignominia" que el Rey Felipe VI saludara al periodista Javier Negre durante la toma de posesión de Abelardo de la Espriella en Colombia. El saludo entre el monarca y Negre fue protocolario, incluyó un apretón de manos y una fotografía, y duró unos 11 segundos. Javier Negre, invitado al acto, mantiene relaciones con figuras políticas latinoamericanas y asesora a partidos de derecha radical en la región. Negre ha ampliado su influencia mediática en Latinoamérica, con vínculos con Javier Milei y Donald Trump, y participa activamente en medios afines a líderes de derecha.

Óscar Puente considera que el saludo de Felipe VI a Javier Negre durante la toma de posesión de Abelardo de la Espriella, celebrada este viernes en Cali, es "una absoluta ignominia".

En el vídeo que ha compartido el ministro se ve al Rey recibiendo el saludo del periodista "ultra". Ante la mano tendida, el monarca responde con un apretón de manos.

Se trata de un saludo protocolario, similar a los que el monarca mantiene habitualmente con los asistentes a este tipo de actos.

A continuación, el comunicador parece pedirle una fotografía al monarca. Tras dedicarle unas palabras al oído, ambos posan para una fotografía. Todo en apenas 11 segundos.

El vídeo fue publicado por Negre en su cuenta de Instagram, donde también aparecen otros saludos a dirigentes latinoamericanos, como el presidente de Ecuador, Daniel Noboa o con el nuevo vicepresidente colombiano, José María Restrepo.

Las imágenes fueron recuperadas por un usuario de X cuya cuenta lleva por lema "III República" y que acompañó el vídeo con el mensaje "República Ya"

Esta situación me parece una absoluta ignominia. https://t.co/aw1gFN7KZX — Óscar Puente (@oscar_puente_) August 10, 2026

Puente compartió ese tuit y censuró la actitud del monarca, calificando de "absoluta ignominia" el saludo a Negre. Este tuit llega después del tirón de oreja de Felipe VI al Gobierno tras la crisis de Ceuta con la entrada de 60.000 ilegales .

Mediante un comunicado, el monarca afirmó que: "el Estado debe velar por la seguridad de Ceuta y Melilla y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse". Unas palabras que causaron malestar en Moncloa.

Negre había asistido como invitado a la toma de posesión del nuevo presidente colombiano y también ha publicado una fotografía junto a De la Espriella en su despacho, en la que ambos realizan el saludo militar que ha popularizado el líder de Defensores de la Patria, de ideología de derecha radical.

Negre mantiene además una relación de amistad con el nuevo embajador de Colombia ante la Unión Europea, el abogado Juanjo Ospina, residente en Madrid.

De ahí que el comunicador estuviese presente en el Arena USC de Cali, donde se celebró la ceremonia de toma de posesión, la primera de un presidente colombiano fuera de Bogotá.

En el acto coincidió con Felipe VI, que, como es habitual, acudió a la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, dentro de la tradición de asistencia del monarca a las investiduras de los presidentes de Latinoamérica.

En los últimos años, Negre ha ampliado su papel en Latinoamérica al comprar medios afines al presidente de Argentina, Javier Milei, y siendo muy próximo al presidente de EEUU, Donald Trump. Lo que le ha permitido crear un imperio mediático "low cost" con diferentes marcas en varios partidos.

También ejerce de asesor para diferentes partidos de ideología de derecha radical en América Latina y, en especial, en EEUU con los republicanos que confían en el malagueño para captar el voto hispano.

Una relación íntima de Milei a De la Espriella, pasando por Bukele. Aunque eso no le ha impedido hacer un vídeo con la venezolana Delcy Rodríguez, en la primera entrevista que la presidenta hace tras la captura de Nicolás Maduro.