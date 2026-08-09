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Las comunidades religiosas de Ceuta se concentrarán este domingo para pedir soluciones a la crisis migratoria
Las distintas comunidades religiosas de Ceuta han convocado una concentración "cívica y pacífica" para este domingo 9 de agosto, a partir de las 20.00 horas en la Plaza de la Constitución, con el fin de reclamar una solución a la crisis migratoria que vive la Ciudad Autónoma desde el pasado 30 de julio.
Bajo el lema 'Basta ya. Ceuta no se rinde', los convocantes han hecho un llamamiento a la participación para "reclamar el respeto, la atención y el compromiso" que consideran que la ciudad "merece". "Trae tu bandera de Ceuta, de España o de la Unión Europea y acompáñanos. Porque Ceuta, no se rinde", han trasladado los organizadores.
La concentración es respaldada por el Gobierno de Ceuta. Según ha defendido el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, esta manifestación es "de todos los ceutíes" para trasladar un mensaje "sin color político" y "con una sola voz".
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Ejecutadas en Ceuta siete expulsiones judiciales de extranjeros por delinquir
La Policía Nacional ha ejecutado siete expulsiones judiciales de ciudadanos extranjeros que habían accedido a Ceuta durante la entrada masiva del 30 de julio y a los que les constaban procedimientos o antecedentes relacionados con distintos delitos, según ha informado este sábado la Jefatura Superior de Policía de Ceuta.
La última de estas expulsiones se ha llevado a cabo este sábado por el puesto fronterizo de El Tarajal y corresponde a un ciudadano marroquí detenido el viernes por un delito de allanamiento de morada, después de que accediera sin autorización a una vivienda del centro de la ciudad y se acostara en la cama del matrimonio que residía en ella. El hombre, que tenía además decretada una prohibición de entrada en España dictada en Valencia, fue localizado poco después de abandonar la vivienda por el balcón al advertir la presencia de los moradores.
Una patrulla policial que realizaba labores de prevención de la delincuencia lo interceptó y lo detuvo. Tras la instrucción de diligencias pasó a disposición judicial y se acordó su expulsión del territorio nacional, que se materializó este sábado con su entrega en la frontera del Tarajal.
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Pisarello (Comuns) afea a Junts su "respuesta antihumanista" sobre los menores en Ceuta
El secretario primero de la Mesa del Congreso y portavoz de Comuns, Gerardo Pisarello, ha afeado a Junts su "respuesta antihumanista" en relación con la acogida de menores migrantes no acompañados presentes en Ceuta: "Es un partido que está perdiendo la brújula", ha lamentado.
En declaraciones a EFE, Pisarello se ha posicionado así ante el rechazo expresado por la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, a que Cataluña participe junto a otras comunidades en el reparto de menores no acompañados que han llegado a Ceuta.
Pisarello se ha mostrado convencido de que "mucha gente en Junts, de convicciones socialcristianas, no entiende una respuesta de estas características". "Es una respuesta absolutamente antihumanista que vulnera un principio ético básico, que es que los menores tienen que ser protegidos", ha denunciado.
Para Pisarello, no es necesario ser de izquierdas para tener esta "mirada humanista", sino asumir que los menores que migran lo hacen "porque quieren tener una vida mejor y no pueden quedarse en sus tierras".
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El PP acusa a Junts de "aprovecharse" de la crisis en Ceuta para "sacar ventaja" a Orriols
La portavoz del PP en el Parlamento de Cataluña, Lorena Roldán, ha acusado a Junts de intentar "aprovecharse" de la crisis migratoria en Ceuta para "sacar ventaja" ante la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
Así se ha referido, en declaraciones a EFE, al rechazo de Junts a que Cataluña participe en el reparto de menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta y a la propuesta para que la Generalitat asuma competencias en inmigración.
"Siempre que hay una crisis, Junts intenta sacar provecho", ha afirmado Roldán, que ha recordado que cuando el PP decía que el reparto de menores no acompañados "había que mirarlo bien, porque evidentemente Cataluña no puede absorber más de lo que está haciendo, nos llamaban de todo, también desde Junts".
En cambio, ahora a Junts "les conviene" mayor contundencia en cuestiones de inmigración, porque "están preocupados por las encuestas", que les auguran una caída, ha subrayado. Según Roldán, "Junts no está preocupado por la inmigración", sino que "está pensando en cómo sacarle ventaja a Sílvia Orriols".
En Junts, ha opinado, "ya no saben qué hacer, van un poco a la desesperada" por el auge de Aliança Catalana en los sondeos, así que han vuelto a "sacarse de la manga" la propuesta para que Cataluña asuma competencias en inmigración.
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Brunner asegura que las fronteras impuestas por Italia y España tras la crisis migratoria en Ceuta "son temporales"
El comisario de Migración de la Unión Europea (UE), Magnus Brunner, ha asegurado este sábado que, después de hablar con los ministros de Interior de España e Italia, Fernando Grande-Marlaska y Matteo Piantedosi, ambos países han garantizado que las fronteras interiores impuestas tras la crisis migratoria en Ceuta "son temporales".
"Hoy me he puesto en contacto con los ministros de Interior tanto de España como de Italia. Ambos han confirmado que los controles en las fronteras interiores son temporales", aseguró el comisario europeo a través de redes sociales.
Asimismo, Brunner destacó "los avances que hemos logrado en la lucha contra la inmigración ilegal" e insistió en que "la confianza entre los Estados miembros es nuestro activo más valioso".
Finalmente, el austríaco confió en que las autoridades españolas "han asegurado que los acontecimientos de Ceuta no tendrán repercusiones duraderas en el espacio Schengen", y añadió que, por ese motivo, "hay indicios procedentes de Italia de que los controles podrían levantarse pronto".
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