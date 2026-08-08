La treta de Sánchez de ocultarse tras sus ministros para no responder sobre Ceuta indigna al PP pero los socios callan

El Rey ha expresado su compromiso de visitar Ceuta, aunque el Gobierno retrasa la visita por temor a tensar la relación con Marruecos.

Sumar y Vox piden que la directora del CNI explique si hubo alertas previas sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta, mientras se cuestiona la actuación de los servicios de inteligencia.

El Gobierno programa las comparecencias ministeriales a finales de agosto, buscando enfriar la polémica y evitar que coincidan con las del Senado, donde el PP tiene mayoría.

Pedro Sánchez evita comparecer en el Congreso por el asalto a Ceuta y delega explicaciones en cuatro ministros, lo que ha causado indignación en el PP.

El presidente Pedro Sánchez se oculta tras cuatro ministros, para evitar dar explicaciones en el Congreso sobre la invasión de Ceuta con 72.000 inmigrantes.

En su lugar, el Gobierno registró este viernes la solicitud de comparecencia de cuatro ministros "a petición propia" en la Cámara Baja: Margarita Robles (el día 25), Félix Bolaños (el 27), José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska (el 28).

Además de evitar que tenga que dar explicaciones el presidente, Moncloa busca así enfriar la polémica: estas comparecencias se celebrarán en la última semana de agosto, un mes después del asalto a Ceuta.

Hay otros motivos: el Gobierno quiere puentear al Senado, donde el PP ya había convocado a los mismos ministros en distintas comisiones, a partir de la semana que viene.

El Ejecutivo sostiene que tiene prioridad la convocatoria de la Cámara Baja, por lo que, para evitar duplicidades, los ministros no acudirán a las comisiones del Senado (donde el ambiente puede ser más hostil, pues el PP tiene mayoría absoluta).

El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, recordó este viernes que los ministros están obligados a acudir a la convocatoria, por lo que su ausencia "podría dar lugar a las correspondientes acciones que en derecho procedan".

No es una simple cuestión formal. El presidente Pedro Sánchez se escuda en este subterfugio para evitar acudir al Congreso a dar explicaciones sobre el asalto a Ceuta, que él mismo calificó como una grave "violación de la integridad territorial" de España, y que ya se ha saldado con al menos 142 muertos.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, denunció este viernes que, tras el asalto a la ciudad autónoma, el presidente Pedro Sánchez se fue de vacaciones a "una residencia en la que hay más buzos en la playa, por si quiere darse un chapuzón con su mujer, que buzos en las playas de Ceuta buscando cuerpos sin vida".

"Hay más despliegue de seguridad en La Mareta en estos momentos que en la frontera de Ceuta”, denunció la dirigente popular.

Ezcurra anunció que, si los ministros eluden su cita en el Senado, “van a tener que explicar por qué y asumir las consecuencias, porque tienen la obligación legal de comparecer”.

A su juicio, el presidente Pedro Sánchez ha decidido anteponer sus vacaciones en La Mareta, en lugar de dar explicaciones sobre el mayor ataque a la integridad territorial de España, que además ha abierto una grave crisis con los socios de nuestro país en la UE.

"El mandato representativo no tiene vacaciones", indicó Ezcurra, "la soberanía nacional no se va de vacaciones. La integridad territorial del Estado no se va de vacaciones".

Sánchez cuenta con la complicidad de los socios del Gobierno para eludir estas explicaciones.

Sin embargo, tanto Sumar como Vox han registrado una solicitud de comparecencia en el Congreso, para que la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, explique ante la comisión de secretos oficiales si alertó al Gobierno sobre el asalto que iba a sufrir Ceuta.

Ambos partidos quieren ahondar así en las diferencias entre los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Defensa, Margarita Robles.

Marlaska aseguró que los servicios de información no emitieron ninguna alerta de que la ciudad autónoma pudiera sufrir un ataque de esta magnitud.

En cambio, Margarita Robles hizo una firme defensa del trabajo realizado por los profesionales del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Según varias ONG marroquíes, hasta 100.000 personas se habían desplazado una semana antes al norte del país para cruzar la frontera, en un movimiento acompañado por mensajes y convocatorias a través de redes sociales como TikTok.

Estas cifras hacen completamente improbable que un movimiento tan masivo pasara desapercibido tanto para el régimen de Rabat, como para los servicios de información españoles.

"Es necesario impedir que Marruecos utilice a las personas refugiadas y migrantes para realizar ataques híbridos", escribió este viernes en X el diputado de Sumar Enrique Santiago, tras registrar la solicitud de comparecencia de la directora del CNI.

Sumar quiere que Casteleiro exhiba ante los miembros de la comisión de secretos oficiales los informes, avisos o notas que el CNI haya podido elaborar sobre la situación en la frontera de Ceuta en los días previos a la entrada masiva en la ciudad autónoma, informa Europa Press.

✍🏻 Pedimos la comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de secretos oficiales para abordar el 30-J.



❌🇲🇦 Es necesario impedir que Marruecos utilice a las personas refugiadas y migrantes para realizar ataques híbridos. — Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) August 7, 2026

Según las normas del Congreso que regulan el acceso a la documentación clasificada como secreta o reservada, los miembros de la Comisión de Gastos Reservados, que siempre se reúne a puerta cerrada, pueden consultar estos documentos dentro de este órgano y tomar notas, pero no obtener copias ni reproducciones.

Mientras tanto, el Gobierno ha enfriado la posibilidad de que el Rey visite Ceuta a corto plazo.

Tras ser recibido en audiencia por Felipe VI en Marivent, Vivas explicó el jueves que el Rey ha adquirido el "compromiso" de visitar la ciudad autónoma, para expresar el apoyo de los españoles a los ceutíes.

"No me cabe la menor duda de que el Rey nos va a visitar, dentro de su papel institucional", indicó Vivas a preguntas de los periodistas.

Sin embargo, el ministro Óscar López aseveró este viernes que el viaje se producirá cuando resulte "oportuno", y de forma "coordinada" con el Gobierno.

Desde que fue coronado, Felipe VI no ha visitado las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El Gobierno (que según la Constitución debe refrendar todos los actos del Rey) no ve con buenos ojos ese viaje, pues teme que el régimen de Rabat lo interpretaría como un gesto hostil.