El 80%, incluido el 77% de socialistas, pide que los menas vuelvan a Marruecos, haciendo "los cambios legales necesarios"

Muchos menores de 13 años y más niñas han llegado en esta oleada, obligando a habilitar colegios como refugio temporal en Ceuta.

El Gobierno de Marruecos se ha mostrado dispuesto a colaborar para el retorno de los menores, si España remueve los obstáculos judiciales y administrativos.

La mayoría de votantes de PSOE, PP, Vox y partidos nacionalistas respalda la devolución de los menores; solo un 10% prefiere que se queden en Ceuta con recursos extraordinarios.

El 80% de los españoles, incluidos el 77% de socialistas, pide que los menores inmigrantes no acompañados (menas) regresen a Marruecos, haciendo los cambios legales necesarios.

El asalto a Ceuta ha dejado al menos 1.100 menores inmigrantes no acompañados (menas) vagando por las calles de la ciudad. Aunque algunas asociaciones elevan esta cifra hasta casi 5.000.

Una amplísima mayoría del 80% de los españoles afirma que estos menores deben ser devueltos a Marruecos, para que vuelvan con sus padres, si es preciso impulsando "los cambios normativos que fueran necesarios".

Así lo sostiene la gran mayoría de votantes del PSOE (77,6%), PP (92,4%), Vox (96,8%) y los partidos nacionalistas e independentistas (81,4%), según la última encuesta de socioMétrica para EL ESPAÑOL.

También lo ha defendido así la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Lo lógico es que esos menores vuelvan a sus casas, yo no me imagino a España abandonando a su suerte a sus niños por otros países. Eso es inhumano", indicó el miércoles.

Uno de cada diez españoles (10,4%) cree que la mejor solución es que los menas se queden en Ceuta, si es preciso dotando a la ciudad autónoma de recursos económicos extraordinarios para ello.

Se trata de la opción con más respaldo entre los votantes de Sumar y Podemos (38,4%).

Y sólo el 8,9% de los españoles respalda el plan de la ministra Sira Rego, que este viernes viajó a Ceuta para poner en marcha el reparto de los menas entre las distintas comunidades autónomas.

El Gobierno ya lo hizo así con los miles de menores llegados a Canarias en patera en la anterior oleada migratoria, en un reparto que aún no se ha completado.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, anunció este viernes que ha dado instrucciones a los fiscales delegados regionales, para que emprendan medidas contra los gobiernos autonómicos que se nieguen a acoger a menas procedentes de Ceuta.

Pero las CCAA objetan que ya tienen completamente saturados sus centros de acogida de menores.

El régimen de Mohamed VI se mostró dispuesto el jueves a colaborar para que todos estos menores de Ceuta regresen a Marruecos, siempre que España se encargue de remover los "obstáculos judiciales y administrativos" que lo impiden.

Hay instrumentos legales para hacerlo. España y Marruecos firmaron un acuerdo en Rabat el 6 de marzo de 2007, por el que ambos países se comprometen a colaborar en la protección y el "retorno concertado" de los inmigrantes menores no acompañados.

Con el fin de preservar "el interés superior de los menores de edad", ambos países acordaron "garantizar, en cada caso de retorno al país de origen, las condiciones de la reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela".

Durante su visita de este viernes en Ceuta, la ministra Sira Rego constató que se ha producido un cambio de "perfil" de los menores inmigrantes, respecto a crisis anteriores.

Esta vez han entrado en la ciudad muchos menores de 13 años, y también más niñas que en ocasiones anteriores.

La ciudad autónoma ha habilitado temporalmente dos colegios públicos para acoger a los más vulnerables.

"Hay imágenes dolorosas", indicó la ministra de Infancia y Juventud, "estamos habilitando espacios físicos para agilizar la acogida de una manera más rápida, esperamos que las primeras derivaciones a la Península se produzcan lo antes posible".

Ficha técnica:

Se han realizado 1.690 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 5 y 6 de agosto de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.