Sánchez va a la confrontación con Meloni: amenaza con poner controles en frontera a Italia por su reacción al asalto de Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en una imagen de archivo. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno español ha amenazado con imponer controles en la frontera a Italia si no retira los suyos antes del domingo. España considera que los controles italianos son injustos, discriminatorios y no se ajustan al Código de Fronteras Schengen. El Ejecutivo español destaca que ningún migrante que entró irregularmente a Ceuta pudo acceder al espacio Schengen y la mayoría ya ha sido devuelta a Marruecos. Moncloa acusa a Italia de actuar unilateralmente y recuerda su solidaridad en crisis migratorias previas, apelando al entendimiento y el europeísmo.

El Gobierno ha cambiado la estrategia respecto a los controles fronterizos impuestos por Italia por la crisis migratoria en Ceuta. El Ejecutivo ha instado al Gobierno de Georgia Meloni a retirar los controles antes del domingo. En caso de no producirse, afirma que adoptará "medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de los españoles".

El comunicado compartido por Moncloa no especifica, por el momento, las actuaciones a tomar en caso de no restablecerse con plenitud la libre circulación que establece Schengen, espacio del que se planteó la expulsión de nuestro país, entre otros, por países como Italia o Finlandia.

La República Italiana estableció las medidas hasta finales de agosto aduciendo motivos de seguridad por la entrada masiva de decenas de miles de migrantes irregulares en Ceuta. Estas están "afectando a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival", según el texto.

El Ejecutivo describe la decisión tomada por Italia como "injusta" y "sin precedentes en la historia reciente" que se adoptó "sin aviso previo, de forma unilateral y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad". Por ello, pide al Gobierno italiano que "trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos"

El comunicado añade, en contraposición al argumento de la posibilidad de que los migrantes irregulares accedieran a la UE, que "ninguno de los migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen" y que "la práctica totalidad de ellos ya ha retornado a Marruecos".

Lampedusa y "los intereses de la UE"

El comunicado ataca al Estado italiano haciendo referencia a la llegada y entrada de migrantes irregulares a la isla de Lampedusa, como ya hiciera el ministro de Exteriores, José Manuel Albares en relación a las críticas por parte de varios Estados de la UE. Se afirma que Italia es el miembro de la UE con más entradas irregulares, "duplicando las de España".

Moncloa destaca que siempre se ha mostrado "solidaria" con el país, "acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central". Además, reseña que nunca se han "introduciendo controles contra Italia" en estos episodios.

Por ello, califican las actuaciones actuales en frontera con ciudadanos españoles como "injustas, contraria a los intereses de la UE y discriminatoria para la población española", por lo que en el texto apelan a que "el europeísmo, el sentido común y la buena fe se impongan".

El comunicado finaliza con un mensaje directo al Ejecutivo ítalo: "Los gobiernos están para impulsar el entendimiento entre países y el interés general de sus poblaciones, no para crear fracturas y conflictos estériles impulsados por motivaciones electorales internas".