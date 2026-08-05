Última hora política, en directo | La Policía Nacional empieza un proceso para valorar el asilo de los inmigrantes en Ceuta
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Miles de migrantes irregulares continúan en la ciudad de Ceuta tras la entrada masiva del pasado fin de semana, lo cual está marcando toda la agenda política nacional e internacional. La mayor parte de Comunidades Autónomas muestran su rechazo a acogerles en su territorio.
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Netanyahu asegura que el Ejército de Israel no se replegará de Gaza hasta que Hamás se desarme
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que el Ejército de Israel (FDI) no se va a replegar de la Franja de Gaza hasta que el grupo de Hamás se haya desarmado en su totalidad.
"Me mantengo firme en nuestros intereses de seguridad. No nos retiraremos de nuestras posiciones actuales hasta que Hamás esté completamente desarmado", ha sentenciado.
Se trata de las primeras declaraciones del primer ministro israelí después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la semana pasada que había alcanzado un acuerdo "histórico" con Hamás para su desarme total, que fue confirmado después, pero con matices, por el grupo islamista.
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Al menos 26 migrantes subsaharianos llegan a Baleares en una cuarta patera
Al menos 26 personas de origen subsahariano han sido rescatadas a unas 42 millas al sureste de la isla de Mallorca, en la que es la cuarta patera que llega este martes a Baleares, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno.
Han intervenido efectivos de Salvamento Marítimo, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí y también agentes de Guardia Civil del Puesto de Felanitx.
Este pasado martes han localizado a dos migrantes muertos y han rescatado a otros 19, de los cuales tres han tenido que ser hospitalizados, que viajaban a bordo de una patera que ha naufragado y que ha sido localizada al sureste de Cabrera.
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El Gobierno instalará durante un mes un Centro de Atención Temporal de Extranjeros en Ceuta
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha informado que la Policía Nacional ha comenzado el proceso de triaje de los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada la pasada semana, al objeto de denegar o conceder las solicitudes de asilo.
Pérez Triano ha reconocido que el elevado número de personas pendientes de ser atendidas obliga a desarrollar el proceso de forma progresiva. El delegado ha cifrado en "unos 2.500" los migrantes que continúan en la ciudad.