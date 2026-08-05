Última hora política, en directo | La Policía Nacional empieza un proceso para valorar el asilo de los inmigrantes en Ceuta

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que el Ejército de Israel (FDI) no se va a replegar de la Franja de Gaza hasta que el grupo de Hamás se haya desarmado en su totalidad.

"Me mantengo firme en nuestros intereses de seguridad. No nos retiraremos de nuestras posiciones actuales hasta que Hamás esté completamente desarmado", ha sentenciado.

Se trata de las primeras declaraciones del primer ministro israelí después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la semana pasada que había alcanzado un acuerdo "histórico" con Hamás para su desarme total, que fue confirmado después, pero con matices, por el grupo islamista.