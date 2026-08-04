Vivas llamó a Sánchez tres días antes del asalto a Ceuta para alertarle: no se puso y su jefe de gabinete le restó importancia

Según el PP, la falta de refuerzos policiales y el despliegue tardío del ejército dejaron desprotegidos a los 85.000 habitantes de Ceuta durante el asalto.

El PP acusa al Gobierno de no actuar pese a tener información previa y exige la destitución de los ministros Marlaska y Robles por su gestión en la crisis.

El jefe de Gabinete de la Presidencia, Diego Rubio, respondió a Vivas restando importancia a la situación y transmitiendo tranquilidad.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, intentó alertar a Pedro Sánchez tres días antes de la avalancha migratoria, pero no consiguió hablar con él.

Miguel Tellado ha afirmado este martes que Juan Jesús Vivas trató de alertar a Pedro Sánchez tres días antes de la avalancha migratoria que se avecinaba en Ceuta, pero el presidente del Gobierno no atendió su llamada.

Según ha relatado Tellado en una visita a Vitoria, el presidente de Ceuta telefoneó al Palacio de la Moncloa el pasado lunes 27 de julio, para trasladar que la ciudad autónoma se enfrentaba a una situación de riesgo inminente.

"Juan Vivas alertó al Palacio de la Moncloa de lo que se venía encima", ha afirmado.

Sin embargo, Sánchez no atendió la llamada. "Intentó hablar con Sánchez y no se puso al teléfono", ha señalado.

Quien respondió fue el jefe de Gabinete de la Presidencia, Diego Rubio, que le trasladó al presidente ceutí un mensaje de tranquilidad. "Le dijo que no se preocupase. El que no se preocupó fue el Gobierno. No hizo nada", ha lamentado Tellado.

Tellado ha asegurado que el Gobierno español "tenía información de lo que iba a ocurrir", y ha censurado que "no haber actuado teniendo la información es tremendamente grave".

Por ello, ha emplazado a Sánchez a cesar a los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, porque "ninguno de los dos ha estado a la altura de las circunstancias" y son "los responsables" de la crisis que vive la ciudad ceutí.

Interior, según el PP, tenía que haber mandado "más efectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil a la ciudad autónoma", pero "no lo hizo hasta después de la avalancha".

Asimismo, ha cuestionado que "Robles desplegara al ejército después de la invasión", para dejar "desprotegidos a 85.000 españoles que viven en Ceuta".

"El Gobierno, pese a tener información desde el mismo lunes, no hizo nada. El ministro del Interior y la ministra de Defensa son los responsables de no haber actuado y exigimos que se depuren responsabilidades", ha dicho Tellado.

"Además, en el asalto han muerto cerca de 100 personas, ¿quién se hace responsable de que eso haya sucedido?", ha manifestado.