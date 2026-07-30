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El PP prepara una nueva ley del indulto que exija los dos tercios del Congreso para poder beneficiar a un político
El Partido Popular está preparando una nueva ley del indulto para la próxima legislatura. Si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa, el Gobierno no podrá conceder la gracia a "personas que ocupen o hayan ocupado responsabilidades políticas" sin el aval reforzado de dos tercios del Congreso de los Diputados.
El PP quiere que la obsoleta ley de 1870, que hoy regula la concesión de indultos, sea sustituida por una norma que acote su uso y lo saque del terreno del "privilegio político".
La futura regulación no sólo endurecerá los requisitos. También distinguirá entre ciudadanos y responsables públicos, exigiendo una tramitación reforzada cuando el beneficiario sea un cargo político y una mayoría cualificada para que el perdón salga adelante.
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Sánchez urge a Argelia activar los mecanismos de repatriación para frenar la llegada de migrantes en patera
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado al Gobierno de Argelia la necesidad de activar los mecanismos de repatriación para intentar frenar la llegada de migrantes en patera, muchos de los cuales desembarcan en las costas de Baleares.
Así lo trasladó a su homólogo argelino, Abdelmayid Tebune, durante el encuentro que la semana pasada mantuvo con él en Argel, en el cual los flujos migratorios irregulares fueron uno de los temas de debate.
"Hay un punto de inflexión en la relación bilateral (entre España y Argelia) como consecuencia de la visita", ha celebrado Sánchez al ser preguntado por ella, y por su impacto en los flujos migratorios que llegan a Baleares, en su comparecencia posterior al tradicional despacho de verano con el rey Felipe VI.
Una de las cuestiones que le trasladó al Gobierno argelino, ha asegurado, fue la necesidad de "activar los mecanismos de repatriación" para que la llegada de migrantes irregulares "no tense a unas islas que están sufriendo una situación que vemos con cautela".
"He trasladado a la presidenta que lo tratemos de forma conjunta para tratar de reducir la presión", ha sentenciado.