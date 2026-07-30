El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado al Gobierno de Argelia la necesidad de activar los mecanismos de repatriación para intentar frenar la llegada de migrantes en patera, muchos de los cuales desembarcan en las costas de Baleares.

Así lo trasladó a su homólogo argelino, Abdelmayid Tebune, durante el encuentro que la semana pasada mantuvo con él en Argel, en el cual los flujos migratorios irregulares fueron uno de los temas de debate.

"Hay un punto de inflexión en la relación bilateral (entre España y Argelia) como consecuencia de la visita", ha celebrado Sánchez al ser preguntado por ella, y por su impacto en los flujos migratorios que llegan a Baleares, en su comparecencia posterior al tradicional despacho de verano con el rey Felipe VI.

Una de las cuestiones que le trasladó al Gobierno argelino, ha asegurado, fue la necesidad de "activar los mecanismos de repatriación" para que la llegada de migrantes irregulares "no tense a unas islas que están sufriendo una situación que vemos con cautela".

"He trasladado a la presidenta que lo tratemos de forma conjunta para tratar de reducir la presión", ha sentenciado.