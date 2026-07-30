El embajador en Argentina admite que el Gobierno aplica de forma "expansiva" la 'ley de nietos' para dar la nacionalidad

Las claves

Las claves Generado con IA El embajador de España en Argentina admite que el Gobierno aplica de forma "expansiva" y "generosa" la 'ley de nietos' para conceder la nacionalidad española a descendientes de quienes abandonaron el país entre 1936 y 1955. La instrucción ministerial firmada por Sofía Puente amplió la condición de "exiliados" a todas las personas que salieron de España en ese periodo, facilitando la obtención de la nacionalidad a hijos, nietos e incluso algunos bisnietos. La Ley de Memoria Democrática es considerada la primera plenamente igualitaria, ya que permite beneficiarse tanto a descendientes de abuelos como de abuelas que emigraron. El Gobierno ha contratado a empresas como Neoris España SL y Grupo Palco para agilizar la tramitación de solicitudes y reforzar los sistemas informáticos de nacionalidad.

El embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui, admite en una entrevista que el Gobierno está aplicando la ley de nietos de forma "expansiva" y "generosa", para dar la nacionalidad española a todos los descendientes de quienes abandonaron nuestro país entre 1936 y 1955.

En declaraciones a Radio Mitre, del Grupo Clarín, Arístegui explica que el Gobierno ha optado por una concepción "más generosa", para dar la nacionalidad a los descendientes de "aquellas personas que, por diferentes motivos, incluido el exilio, sufrieron la necesidad de abandonar su país y perdieron la nacionalidad".

La interpretación "expansiva" de la ley de nietos se debe a una instrucción ministerial firmada por la directora general de Seguridad Jurídica, Sofía Puente.

La Ley de Memoria Democrática abría la puerta a conceder la nacionalidad española a los hijos o nietos de quienes tuvieron que abandonar España en el citado período, al "haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual".

Pero cinco días después de aprobar esta norma, Sofía Puente (que es hermana del actual ministro de Transportes) firmó la instrucción ministerial que otorgaba la condición de "exiliados" a todos los que abandonaron España entre 1936 y 1955.

Durante la entrevista, el embajador de España en Argentina argumenta que esta disposición de la Ley de Memoria Democrática es "la primera ley plenamente igualitaria", ya que pueden beneficiarse de ella los descendientes de "las abuelas y abuelos" que salieron de España.

Además, añade, también se está aplicando en "algún caso muy tasado para bisabuelos y para biznietos".

"No ha habido ninguna restricción", recalca Arístegui.

Además, señala en la entrevista a la radio del grupo Clarín, es una ley "generosa", ya que resulta gratuita para los beneficiarios, "por reconocer un derecho fundamental".

"Habría sido más sencillo deslocalizar esto con una empresa privada", indica el diplomático español, "pero habría tenido una repercusión negativa de los solicitantes, y no todos se lo habrían podido permitir".

Joaquín de Arístegui concluye de todo esto que es "una de las leyes más generosas (...) Se ha tenido una actitud, siempre pensando en favorecer a las personas y familias".

Aunque el Gobierno sí ha tenido que recurrir a varias empresas para tramitar todo el papeleo de la ley de nietos.

El Ministerio de Justicia adjudicó el pasado mes de abril un contrato de 1,7 millones de euros a la empresa Neoris España SL para reforzar los sistemas informáticos de nacionalidad, con el fin de acelerar la tramitación de expedientes.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ha adjudicado un contrato de 1.131.295 euros al Grupo Palco, propiedad del Gobierno cubano, para tramitar todas las solicitudes presentadas en la isla.