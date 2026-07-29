El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado con dureza contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de conceder un indulto parcial a Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Cataluña y antecesora de Carles Puigdemont al frente del partido independentista Junts, tras haber sido condenada por corrupción.

A su juicio, la medida ha sido aprobada "de tapadillo" y con "agosticidad" y socava la credibilidad del PSOE precisamente cuando más necesita trasladar un mensaje de firmeza contra este tipo de delitos.

Durante una entrevista concedida este miércoles a la Cadena SER, Page ha denunciado que el Ejecutivo haya optado por conceder medidas de gracia a personas condenadas por corrupción en un momento especialmente delicado para el PSOE.