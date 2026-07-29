[Sánchez indulta a la líder separatista Laura Borràs y a otros dos condenados por corrupción vinculados al PSOE]
[Sánchez se parapeta en el fuego para no cerrar el curso con la corrupción pero no negociará con Feijóo un pacto de Estado]
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Page denuncia que el indulto "de tapadillo" y con "agosticidad" a la separatista Laura Borràs mina la credibilidad del PSOE
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado con dureza contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de conceder un indulto parcial a Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Cataluña y antecesora de Carles Puigdemont al frente del partido independentista Junts, tras haber sido condenada por corrupción.
A su juicio, la medida ha sido aprobada "de tapadillo" y con "agosticidad" y socava la credibilidad del PSOE precisamente cuando más necesita trasladar un mensaje de firmeza contra este tipo de delitos.
Durante una entrevista concedida este miércoles a la Cadena SER, Page ha denunciado que el Ejecutivo haya optado por conceder medidas de gracia a personas condenadas por corrupción en un momento especialmente delicado para el PSOE.
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El PP carga contra el triunfalismo del Gobierno y denuncia que "lo único que cumple el sanchismo son penas en la cárcel"
Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración del PSOE, ha asegurado que el balance posible del curso político que debería hacer Pedro Sánchez son las tres condenas al exfiscal general, al exministro José Luis Ábalos y a su hermano, David Sánchez.
"Lo único que cumple el sanchismo son penas en la cárcel", ha asegurado la dirigente popular en una entrevista en el programa La mirada crítica de Telecinco. Ha subrayado que el Ejecutivo no tiene ni Presupuestos ni capacidad para gobernar y que todo está marcado por una "agenda judicial por delitos de corrupción que ha cometido el sanchismo".
Gamarra también ha acusado a Sánchez de "no hacer absolutamente nada" para tratar de alcanzar un pacto de Estado contra los incendios y la emergencia climática. "Ayer mismo en ese balance de curso quedó claro que ni siquiera nos va a llamar", ha lamentado, subrayado que "no existe ningún tipo de comunicación" entre el presidente del Gobierno y Alberto Núñez Feijóo, jefe de la oposición.
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Sánchez dice que Begoña quiso evitar los "conflictos de interés" pero a los pocos meses ya hacía negocios desde la Moncloa
Pedro Sánchez ha defendido que Begoña Gómez abandonó su anterior empleo cuando él alcanzó la Presidencia del Gobierno para "evitar cualquier conflicto de interés", pero sólo unos meses después de aterrizar en el Palacio de la Moncloa comenzó sus negocios con Juan Carlos Barrabés, Globalia u ONU Turismo.
El líder del Ejecutivo ha presentado, este martes en su balance al curso político, aquella salida como un sacrificio profesional destinado a proteger a Gómez frente a posibles sospechas sobre su actividad.
La cronología, sin embargo, introduce un contrapunto. Gómez dejó sus funciones en el Grupo Inmark en julio de 2018, pero no se retiró de la actividad profesional.
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La Ley Anticorrupción del Gobierno permite 'saltarse' a los notarios y evitar la base de datos que usan la UCO y la UDEF
El Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública que ha aprobado el Consejo de Ministros para mandarlo al Congreso deja la puerta abierta a que la transmisión de participaciones entre empresas no tengan que hacer escritura pública y pasen directamente a una "sección especial" del Registro Mercantil.
El Consejo General del Notariado, los jueces, el Consejo Fiscal y hasta el Consejo de Estado han alertado de que esa opción que se da a los titulares de empresas de saltarse el control de legalidad previo del notario, con una mera inscripción registral, abre la puerta a muchas opciones de manipular operaciones y ocultar a los propietarios reales de las sociedades.
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El Rey y Sánchez mantendrán su tradicional encuentro en Palma en un inicio de vacaciones marcado por los fuegos
El Rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantienen este miércoles en Palma un despacho de trabajo como es habitual cada verano, un encuentro en el que es previsible que traten los incendios que han asolado varias provincias de España en los últimos días.
Felipe VI, recién llegado de Perú, donde ha asistido a la toma de posesión de la nueva presidenta, Keiko Fujimori, recibirá a Sánchez en el Palacio de la Almudaina, en lo que está previsto que sea el último acto de la agenda oficial del presidente del Gobierno antes del inicio de sus vacaciones.