El PP rechaza la refriega: "Toca apagar el fuego, aprobar ayudas y regenerar el monte, ya se verá por qué no había aviones"

Gamarra exige más recursos, leyes y coordinación entre administraciones, apuntando que la flota de aviones antiincendios es insuficiente y obsoleta.

El PP recuerda que Feijóo propuso hace un año un nuevo Sistema Nacional de Protección Civil y un gran acuerdo para prevenir y gestionar riesgos naturales.

Cuca Gamarra reclama unidad nacional ante las emergencias y critica que España necesita planificación y coordinación efectiva, no anuncios vacíos.

El PP pide centrarse en apagar los incendios, aprobar ayudas y regenerar el monte, dejando para después las polémicas sobre la falta de medios aéreos.

La dirección del PP está decidida a no entrar en la bronca política en plena Emergencia nacional. "Lo que toca es apagar el fuego, aprobar ayudas y regenerar el monte, ya hablaremos de por qué no había aviones", resumió Cuca Gamarra en rueda de prensa, tras el Comité de Dirección.

"La prioridad son las personas que están sufriendo la evacuación, la pérdida de sus montes y puede que también de sus hogares y haciendas", subrayó la vicesecretaria de Regeneración Institucional.

Por eso reclamó "una reflexión como país", porque "España necesita responder unida a las emergencias", que no entienden de colores políticos ni de fronteras administrativas.

Gamarra reivindicó unidad ante unos incendios cada vez "más rápidos y virulentos". Y avisó de que el verano "va a ser muy duro", por lo que pidió que el foco esté "en la emergencia", y no en la refriega, pese a "las provocaciones".

La dirigente, eso sí, recordó que Alberto Núñez Feijóo puso hace un año sobre la mesa "una propuesta de un nuevo Sistema Nacional de Protección Civil", que el Gobierno ignoró calificándola "de poco fuste".

El objetivo, recuerda Gamarra, era "fortalecer medios y coordinar mejor" las respuestas de las distintas administraciones ante "situaciones extremas" como los actuales incendios que arrasan Madrid, Ávila, Toledo y Castellón.

"Gobierno fuerte"

Ese planteamiento se concretó en un "gran Acuerdo de Prevención, Coordinación y Respuesta ante riesgos naturales", en el que Feijóo insistió hace unas semanas, tras la tragedia de Los Gallardos (Almería), donde murieron 13 personas.

Ese plan incluye 50 medidas concretas, con financiación estable, políticas claras e instrumentos de prevención para evitar lo que hoy está sucediendo.

"España necesita planificación, no actuar a posteriori", insistió Gamarra, que reclamó planificación a medio y largo plazo, una respuesta basada en la eficacia y una coordinación real entre administraciones.

La portavoz conectó esa reflexión con la crisis de los medios aéreos: "Todo esto deja claro que hace falta un Gobierno fuerte, que pueda sacar adelante sus proyectos, y no uno dedicado sólo a resistir y a hacer anuncios huecos”, dijo.

Enumeró tres frentes de trabajo: normativa de gestión forestal y adaptación climática, capacidades estatales y coordinación previa de las instituciones.

Sin aviones

"Reducir las capacidades estatales no es el camino correcto", advirtió, reclamando acciones y no inmovilismo. Y aunque recordó que "los datos están ahí" y que sólo hay "siete aviones en lugar de los 10 prometidos y los 14 anunciados hace años", dijo que no es el momento de la polémica.

Por eso, los populares esperarán para exigir responsabilidades "sobre qué ha pasado para que no estén todos los aviones, y que no lleguen, además, como pronto, antes de 2028".

“El Gobierno era consciente de las debilidades de la flota y de que está obsoleta… ¿por qué no la han actualizado?”, se preguntó.

"Ahi hay responsabilidades, pero ahora toca centrarse en la emergencia, en apagar los incendios y aprobar ayudas; por qué España está así, por qué nos faltan medios… ya lo hablaremos después", zanjó.

Improvisación de Interior

Sobre la reunión del miércoles entre Interior y las CCAA, anunciada por el ministro Fernando Grande-Marlaska, Gamarra matizó que "no es una convocatoria nueva, ya estaba prevista; sólo ha cambiado el orden del día".

En todo caso, para los populares, es una nueva improvisación, otro anuncio hueco. Porque, fuentes del PP recuerdan que el Ministerio no ha reunido antes a los consejeros, para preparar la cita.

"El miércoles, pondremos sobre la mesa la necesidad de más coordinación, planificación y recursos", anunció Gamarra, "desde la lealtad, pero desde la exigencia".

Preguntada por un posible pacto de Estado, la dirigente del PP insistió en que "antes de entrar a la refriega, tenemos a la gente sufriendo, y en eso no nos van a encontrar", marcando distancia con el tono del ministro Óscar Puente.

Pero tampoco se ahorró críticas a Pedro Sánchez y Sara Aagesen, a quienes recordó que "se trata de hacer política, no de hacer anuncios que son sólo marketing", denunció.

"Para prevenir un escenario lleno de adversidades climáticas, no basta sólo con palabras", añadió, en alusión directa al pacto climático del presidente y su vicepresidenta.

"Necesitamos más Estado: más leyes y más medios, y eso no se consigue en una semana; estar todo el día hablando de eso y no hacer nada, no es suficiente", concluyó.