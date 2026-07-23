El Gobierno reúne hoy a las comunidades autónomas para tratar, entre otros asuntos, el balance del proceso de regularización extraordinaria para los inmigrantes que viven en España sin papeles, puesto en marcha por el Ejecutivo.

Se trata de la XIV Conferencia Sectorial de la Inmigración, la quinta que se celebra en esta legislatura, y tendrá lugar a partir de las 11:30 horas bajo la presidencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la sede de este ministerio en Madrid.

En ella participarán los consejeros del ramo de las diferentes comunidades y ciudades autónomas y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La cita servirá para abordar el balance del proceso de regularización extraordinaria, cuyo plazo para presentar las solicitudes acabó el pasado 30 de junio con 1.174.978 peticiones, un tema sobre el que varias comunidades han pedido más coordinación e información por parte del Ejecutivo.

Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno, 608.000 peticiones ya han sido admitidas a trámite, lo que implica que estos solicitantes tienen una primera autorización temporal para residir y trabajar en España, y ya han sido resueltas de forma favorable unas 12.000.