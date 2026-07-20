El PP condena el "terrorismo" contra hinchas de la selección de los "cachorros borroka del único socio fiel de Sánchez"

Ezcurra contrapone la violencia de los radicales con los valores positivos que representa la selección española tras su victoria en el Mundial.

El PP exige al PSOE una condena explícita de los incidentes y critica la supuesta tolerancia desde el Gobierno hacia estos grupos.

Alma Ezcurra acusa a los "cachorros borrokas" de ser los responsables de estos hechos y señala la relación política entre el PSOE y Bildu.

El PP condena los ataques de grupos radicales a aficionados de la selección española en el País Vasco y Navarra durante la final del Mundial.

"El PP condena el terrorismo contra hinchas de la selección de los cachorros borroka del único partido que sostiene sin discusión a Pedro Sánchez en la Moncloa".

Con esta fórmula sintetizó Alma Ezcurra la posición de la dirección del partido tras "los ataques de los fascistas de siempre" a los aficionados a la selección durante y después de la final del Mundial que dio a España su segundo título.

La vicesecretaria popular elevó el tono este lunes, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del partido, contra los grupos radicales que atacaron a aficionados y boicotearon las celebraciones en el País Vasco y Navarra.

Ezcurra arrancó su intervención con una felicitación a la selección y a todos los españoles.

"Nos alegramos por la victoria de la selección ayer en la final del Mundial", dijo sonriendo sobre la "obviedad", antes de lamentar que “los fascistas habituales hayan seguido con sus obsesiones”.

Para el PP, "son los nietos de los terroristas haciendo terrorismo", y su dirigente destacó con sarcasmo, que "esto ocurre en 'la España normalizada' de Pedro Sánchez".

"Quisieron tirar una pantalla en Bilbao, intentaron amedrentar a chavales que veían la final en una terraza en Navarra", enumeró, aludiendo a los boicots a las pantallas gigantes y a las agresiones en locales donde se retransmitía el partido.

"¿Lo condena el PSOE?"

"Son los cachorros borrokas del único socio fiel de Sánchez… el partido al que, recordémoslo, el PSOE entregó la alcaldía de Pamplona", subrayó, identificando a Bildu como responsable político.

El PP busca con este discurso colocar el foco sobre la relación del PSOE con la formación abertzale.

"La pregunta es si el PSOE condena estos ataques, la pregunta es dónde está el ministro tuitero hoy", deslizó Ezcurra, en referencia a Óscar Puente. La crítica no sólo apunta a los radicales, sino al movimiento político que los ampara y a una supuesta tolerancia desde Moncloa.

En su intervención, la vicesecretaria popular animó a los ciudadanos a no dejarse intimidar por los grupos que atacan cualquier símbolo nacional.

Y conminó a los españoles a "celebrar lo que nos dé la gana donde nos dé la gana". Y recurrió a una cita de Mariano Rajoy para cerrar ese bloque con un tono más festivo: "Porque, como diría Rajoy, hoy los españoles somos más felices".

Este domingo hubo intentos de sabotear una pantalla gigante en Bilbao, donde radicales trataron de impedir que cientos de personas siguieran el partido de España.

También, en Berriozar (Navarra), se dio un episodio más grave, con agresiones a aficionados en una terraza de un bar mientras veían el encuentro, que han causado especial indignación en la cúpula del partido.

El PP sostiene que estos grupos son el mismo entorno que protagoniza altercados contra símbolos institucionales y actos cívicos, y que ahora han encontrado en el Mundial un nuevo escenario.

Los populares piden al PSOE que se desmarque de los incidentes con una condena explícita, y que lo haga sin matices respecto a sus pactos con Bildu.

La "peor" y la "mejor" España

Sobre esos hechos, el partido de Feijóo articula un discurso de contraste entre "la peor versión de España" y la imagen de valores proyectada por la selección.

Ezcurra explicó que el PP celebraba este lunes "haber podido levantar la vista del lodazal, hablar un poco menos de causas, imputados y corrupción". La victoria en el Mundial ha permitido a los españoles, según esta lectura, cambiar el foco durante unas horas hacia un relato más luminoso de país.

"Teníamos los ánimos bajos viendo la peor versión de España estas semanas, pero este torrente de energía e ilusión nos ha recordado que España es un gran país; que no nos rendimos nunca", afirmó la vicesecretaria.

Y enlazó esa idea con una reivindicación de valores que el PP dice compartir con la selección: "Sin soberbia y sin colgarse medallas antes de ganarlas, sin vivir del relato sino del esfuerzo de cada uno, la humildad y la ambición no se estorban, sino que se necesitan".

Ezcurra rechazó el fatalismo de una supuesta "maldición española" que, a su juicio, normaliza "que no nos veamos obligados a la decadencia, el deterioro y la mediocridad", sostuvo.

"En esta selección hemos visto a la mejor España… ¡Viva España!", concluyó.