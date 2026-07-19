Enma López pierde el pulso frente a Ferraz y Reyes Maroto será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid

Reyes Maroto, la ministra Ana Redondo y Enma López, el pasado 11 de junio en un acto. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Reyes Maroto, exministra de Industria, será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid en 2027. Enma López, portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento, perdió las primarias frente a Maroto. Maroto se impuso en las primarias por solo 204 votos de diferencia, respaldada por Ferraz y el Gobierno. José Luis Martínez Almeida, actual alcalde del PP, optará a la reelección en las próximas municipales.

La exministra Reyes Maroto será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid en las elecciones municipales de 2027, frente al alcalde popular José Luis Martínez Almeida, que optará a la reelección.

La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento, Enma López, no ha logrado quebrar al aparato del partido, y ha perdido las primarias celebradas este domingo.

Con el respaldo de Ferraz y del Gobierno, la exministra de Industria se ha impuesto en las primarias por sólo 204 votos de diferencia.

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