La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dicho esta noche en Cáceres que la sentencia condenatoria al hermano del presidente del Gobierno por parte de un tribunal extremeño ha puesto de manifiesto que la Justicia funciona "te llames como te llames y apellides como te apellides" si incumples la ley.



En la clausura del congreso que ha elegido a Elena Manzano como primera presidenta provincial del PP cacereño, ha recordado que Extremadura ha sido noticia también por la condena de "diez políticos del PSOE" de la Diputación de Badajoz, y aunque nadie quiere ser noticia por ello "hay que condenarles porque han vulnerado la ley y cuando se habla de delitos y corrupción la justicia actúa".



A su juicio, se ha demostrado que en Extremadura hay jueces que a pesar de las presiones hacen su trabajo y las fuerzas de seguridad, "aunque te apellides Sánchez, hacen su trabajo", y que terminas condenado aunque el fiscal no te acuse, "por lo que se ha demostrado que en este país funciona el estado de derecho".