La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, regresa a la Audiencia Nacional para declarar como investigada en el caso Leire después de que el juez Santiago Pedraz aplazara su interrogatorio tras haber acudido este jueves junto a su número dos, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, cuya comparecencia se prolongó dos horas y media.

La declaración como imputada de González este viernes coincidirá con la de su número dos en el Senado, donde ha sido llamado a comparecer a petición del PP para aclarar la apertura de expedientes a los miembros de la UCO inmersos en investigaciones que afectan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez y que ha llevado a la imputación de ambos en el caso Leire.

Mercedes González ya compareció ante esta misma cámara por estos hechos el pasado 16 de junio, cuando reconoció haber tenido tres encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez, si bien matizó que fueron para tomar café y hablar de asuntos banales.

La directora de la Guardia Civil conocía este jueves la decisión de Pedraz de aplazar su comparecencia mientras aguardaba su turno para declarar tras haber llegado a la Audiencia Nacional a las 9:48 horas. Finalmente permaneció en las dependencias del tribunal hasta que finalizó la declaración del DAO poco antes de las 13:00 horas y salió del edificio en vehículo oficial unos minutos después que él.