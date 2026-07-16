Ramón Espinar llama "pedazo de mierda" a Pablo Iglesias por vejar a su padre, condenado por las 'tarjetas black'

Las claves

Las claves Generado con IA Ramón Espinar ha insultado a Pablo Iglesias, llamándole "pedazo de mierda" por utilizar la condena de su padre en un artículo crítico. Pablo Iglesias publicó un texto en Canal Red en el que critica el uso de las tarjetas black por parte de dirigentes de izquierdas, mencionando al padre de Espinar. Espinar reprocha que Iglesias ataque a su padre, quien sufre una enfermedad degenerativa, y lamenta haber confiado en el liderazgo de Iglesias en Podemos. El padre de Espinar, Ramón Espinar Gallego, fue condenado a un año de cárcel por el uso indebido de una tarjeta black durante su etapa en Caja Madrid.

Ramón Espinar ha calificado de "pedazo de mierda" al exlíder de Podemos Pablo Iglesias por vejar a su padre, el dirigente socialista Ramón Espinar Gallego, que fue condenado a un año de cárcel por gastar 178.400 euros con una tarjeta black de Caja Madrid.

Pablo Iglesias publicó el martes un artículo en su web Canal Red, en el que intentaba responder a las siguientes preguntas: "¿Se puede ser rico y ser de izquierdas? ¿Se puede ser heredero de una fortuna millonaria y ser rojo?"

En su artículo, Iglesias responde afirmativamente a ambas preguntas, pero concluye con un dardo envenenado dirigido a su antiguo compañero de partido.

"Quienes dan asco son los sindicalistas y los dirigentes de izquierdas que usaban las tarjetas black", escribió el fundador de Podemos, "desde el padre de Ramón Espinar (del PSOE) hasta seis consejeros de Caja Madrid que venían de Comisiones Obreras todos con origen muy proletario".

Ramón Espinar ha respondido a través de las redes sociales, con una serie de mensajes en los que explica que su padre no puede defenderse porque "tiene una enfermedad bien jodida y la cabeza perdida".

Es la hostia porque me señala siendo obvio que no soy responsable de actos que no he cometido.



Señala a un señor que tiene una enfermedad bien jodida y la cabeza perdida, que no va a poder defenderse. Y lo sabe.



Y lo hace en un texto en el que derrocha culpa por desclasado. — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) July 15, 2026

"Me llega un artículo de Pablo Iglesias usando como ejemplo de dar asco a mi padre", ha escrito el exdiputado de Podemos, "para haber sido compañeros y amigos, y saber que él está en fase avanzada de una enfermedad degenerativa terminal, no está mal".

Y se ha lamentado de haber apoyado el liderazgo de Pablo Iglesias en Podemos: "Qué error habernos puesto en manos de semejante pedazo de mierda".

Espinar se queja, en el mismo tono, de que Iglesias utilice la actuación delictiva de su padre para atacarle: "Es la hostia porque me señala siendo obvio que no soy responsable de actos que no he cometido".

El artículo publicado por Iglesias es, en realidad, un ajuste de cuentas, pues Ramón Espinar fue uno de los fundadores de Podemos que abandonaron el partido junto a Íñigo Errejón.

Ramón Espinar había sido además un estrecho colaborador de Iglesias en su programa La Tuerka, que emitía una televisión local, antes de crear el partido.

Su padre, Ramón Espinar Gallego, fue alcalde de Leganés, presidente de la Asamblea de Madrid en la primera legislatura autonómica y consejero de la Comunidad de Madrid en el Ejecutivo que presidió Joaquín Leguina.

Fue designado miembro del consejo de administración de Caja Madrid a propuesta del PSOE. La Audiencia Nacional le condenó a un año de cárcel, por los gastos realizados con su tarjeta black.