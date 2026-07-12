Serrano, Cerdán y Hernando: los 3 hombres clave de Sánchez, unidos por los audios de las saunas que llevó Leire a Ferraz

Antonio Hernando, pieza clave en el engranaje, ya conocía desde años atrás el material sobre las saunas y su implicación fue señalada por la propia Leire Díez en declaraciones televisivas.

El objetivo de la operación era vincular la persecución a la familia de Sánchez con la llamada 'policía patriótica' del PP, estrategia que el propio presidente utilizó en su discurso para defender a su entorno.

Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del partido, fue quien aportó los audios de Villarejo sobre negocios de saunas relacionados con el suegro de Sánchez, obtenidos a través de la periodista Patricia López.

Reuniones secretas en Ferraz involucraron a altos cargos del PSOE, como Santos Cerdán, Juan Manuel Serrano y Antonio Hernando, para gestionar audios sensibles sobre la familia de Pedro Sánchez.

Era el 26 de abril de 2024, a las nueve y media de la mañana. No habían pasado ni 48 horas desde que Pedro Sánchez publicara su insólita carta a la ciudadanía, en la que se definía como un hombre "profundamente enamorado" de su mujer.

En esa misiva, redactada tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, el presidente del Gobierno anunciaba un inédito periodo de reflexión de cinco días.

Fue en ese instante de máxima incertidumbre institucional cuando, de acuerdo con los autos dictados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, se activaron las cloacas del PSOE mediante una cumbre de urgencia en la madrileña sede de Ferraz.

Leire Díez y Antonio Hernando. E. E.

La reunión tuvo como propósito principal poner a disposición de la cúpula del PSOE material altamente sensible.

Al encuentro asistió el núcleo duro del partido: Santos Cerdán, secretario de Organización; Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez y expresidente de Correos —señalado ahora por la UCO como una pieza clave—; Leire Díez, la fontanera del partido; el empresario tecnológico Javier Pérez Dolset e Ion Antolín, director de comunicación del PSOE.

Al día siguiente, los implicados se volvieron a citar en la sala de reuniones de la Secretaría de Organización del PSOE.

Nuevamente, el maestro de ceremonias fue Cerdán, quien no sólo cedió su despacho, sino que ejerció de anfitrión invitándolos a entrar.

En esa segunda cita estuvieron también presentes Antonio Hernando, entonces director adjunto del Gabinete de Presidencia, y Juanfran Serrano, adjunto a la Secretaría de Organización.

En cambio, ya no asistió el expresidente de Correos, aunque la UCO acredita que siguió en contacto permanente con Leire Díez mediante mensajes de WhatsApp.

En este segundo encuentro, según recoge la documentación del sumario, se procedió a entregar y escuchar directamente los audios del excomisario José Manuel Villarejo aportados por Leire Díez, que se los podría haber proporcionado la periodista Patricia López, ya fallecida. López conocía la existencia de esta reunión, pero no asistió.

La grabación clave de aquel audio estaba fechada el 22 de agosto de 2014.

En ella se escuchaba a Villarejo conversar con el entonces secretario de Estado de Seguridad y número dos de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, sobre los negocios de saunas que regentaba el suegro de Sánchez, Sabiniano Gómez.

Casi de forma simultánea, El País publicó parcialmente esos audios, en los que se escuchaba a Martínez conversando con Villarejo.

El titular no dejaba lugar a dudas: "Una persecución a la familia de Sánchez que inició la 'policía patriótica' del PP hace 10 años".

El objetivo era relacionar las informaciones del excomisario con la línea de oposición del PP.

El aparente éxito de la operación quedó retratado el 29 de abril, día en que Sánchez decidió no dimitir y "seguir con más fuerza si cabe" tras mantener en vilo a toda España.

En pleno discurso institucional, el presidente aseguró: "Mi pareja [Begoña Gómez] ha recibido acosos desde que yo fui nombrado. La mal llamada Policía patriótica persiguió a mi entorno familiar desde 2014".

Justo en ese momento, Juanma Serrano le escribió a Leire Díez por mensaje: "Mira el jefe cómo cita lo de los audios".

La respuesta de la fontanera, interceptada por la UCO, resumió la euforia de la trama: "El jefe nos va a poner en un altar".

Hernando, el celestino

Si hay un personaje clave en este engranaje, ese es Antonio Hernando. Pese a estar presente en varias reuniones con la fontanera, es ella misma quien lo señala de forma directa.

"Hubo fuego amigo. Óscar López y Antonio Hernando fueron a investigar cosas de las saunas en época de primarias", afirmó Leire Díez en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco, haciéndose eco de un secreto a voces en el partido.

Hernando y López compartieron una estrecha amistad con Sánchez cuando los tres daban sus primeros pasos bajo las órdenes de José Blanco en Ferraz, época en la que eran conocidos como "los Pepiño´s boys".

"Mi aprecio por Sánchez es tan enorme que iba a ser padrino de mi hija en su bautizo civil", dijo Hernando antes de distanciarse de su amigo en el convulso Comité Federal de 2016, aquel encuentro marcado por la polémica de la urna oculta que finalizó con la dimisión del propio Sánchez.

En aquel momento, Hernando no sólo evitó apoyar a su viejo amigo, sino que se convirtió en el portavoz parlamentario que defendió la abstención socialista ante la investidura de Mariano Rajoy, lo que supuso toda una traición para el sanchismo.

A los pocos meses, Sánchez se presentó de nuevo a las primarias del PSOE. Hernando y López volvieron a darle la espalda para integrarse en el equipo de Patxi López.

Fue entonces cuando, según la versión de la fontanera, se elaboró un dosier sobre las saunas del padre de Begoña Gómez.

Una información que, al final, no salió a la luz, pero que Hernando conocía de primera mano cuando se activaron las citas en Ferraz.

No en vano, se trataba de un material de alto voltaje que él mismo había manejado sólo unos años antes.