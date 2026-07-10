Óscar Puente ataca a Feijóo comparándolo con Franco en plena tragedia por el incendio de Almería con 11 muertos

El ministro Óscar Puente muestra su móvil, en un Pleno del Senado. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Óscar Puente ha comparado a Feijóo con Franco en redes sociales, acusándolo de querer llegar al poder con el apoyo de los obispos. El ministro de Transportes utilizó la tragedia del incendio de Almería, que ha dejado 11 muertos, para criticar a líderes del PP por la gestión de emergencias. Puente también ha atacado a Juanma Moreno, señalando una reducción del 14% en los agentes de extinción de incendios en Andalucía. La polémica coincide con críticas de varios ministros al arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, por unas declaraciones sobre la ética del Gobierno.

No hay tregua para el ministro de Transportes. Óscar Puente ha atacado este viernes al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, afirmando que quiere llegar al poder aupado por los obispos "bajo palio", como Franco.

Puente ha escrito estas palabras en la red social X a las 10:17 de la mañana, cuando desde hacía varias horas las informaciones apuntaban a que el trágico incendio de Los Gallardos (Almería) ha provocado ya once muertos.

A lo largo de la mañana, el ministro de Transportes no ha encontrado un momento para ofrecer información de servicio público sobre cómo está afectando el incendio al estado de las carreteras en la provincia.

Ni para dar el pésame a las familias de los fallecidos.

Óscar Puente sí ha utilizado la tragedia para atacar al popular Juanma Moreno, difundiendo una noticia que sostiene que la Junta de Andalucía ha reducido un 14% los agentes de extinción de incendios.

La estrategia no es nueva. Ya el pasado mes de agosto, Puente utilizó la ola de incendios forestales que arrasaron medio país para arremeter (o incluso tachar de vagos) contra los presidentes autonómicos del PP de las tres regiones más afectadas: Juanma Moreno, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco.

"Parece que quieren que Feijóo llegue también bajo palio, como el Caudillo. Spoiler: ni así va a llegar", ha escrito hoy a las 10:17 de la mañana en X el ministro de Transportes.

El mensaje publicado este viernes por el ministro Óscar Puente en redes. X

Aludía a la polémica protagonizada por el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, quien el jueves advertió: "Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones. Y a los hechos me remito", subrayó.

En su intervención en una escuela de verano, Argüello aludió expresamente a la cita de San Agustín en La Ciudad de Dios: "Sin la Justicia, ¿qué serían los reinos sino grandes bandas de ladrones?"

Al menos tres ministros se han dado por aludidos y han respondido este viernes al arzobispo de Valladolid.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha exigido al obispo que se disculpe por sus palabras, que considera ofensivas para el Ejecutivo.

"Ni el señor Argüello ni nadie nos tiene que dar compromisos de ética. Sería buena la doctrina evangélica de mirarse primero para él mismo", ha dicho Robles en declaraciones a la cadena Ser.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha calificado de "injusta" la reflexión de Argüello y ha replicado más agriamente.

"¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como banda de agresores sexuales?", se ha preguntado el también ministro de Justicia.

El tercero que ha entrado en la polémica es el ministro de Transportes, que se ha visto ahora salpicado por la investigación judicial sobre las cloacas del PSOE.

El juez Santiago Pedraz ha imputado este viernes al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juanma Serrano, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Según los informes de la UCO, Serrano enchufó a la fontanera Leire Díez como directiva de Correos, lo que le abrió la puerta para cobrar comisiones en contratos fraudulentos y financiar sus actividades contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil.

Tras abandonar la presidencia de Correos, en 2023, Juanma Serrano fue nombrado director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), que depende del Ministerio de Óscar López.

Después de que estallara el escándalo del caso Ábalos, Puente anunció el resultado de una auditoría interna, que no halló ninguna irregularidad en el contrato de la amiga del exministro, Jésica Rodríguez, en la empresa pública Ineco.

Sin embargo, Jésica admitió luego ante el juez que no superó ningún proceso de selección para incorporarse a dicha empresa, de la que estuvo cobrando un sueldo sin trabajar.

Del mismo modo, Puente aseguró que una auditoría interna no había hallado ninguna irregularidad en las adjudicaciones de obras públicas que, según Víctor de Aldama, habían sido amañadas durante la etapa de José Luis Ábalos.

Sin embargo, la investigación judicial ha detectado numerosas evidencias de que dichos contratos fueron amañados a favor de determinadas empresas, a cambio de que se repartieran comisiones Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.