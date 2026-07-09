La suspensión de las visitas de funcionarios de EEUU complica a España comprar armas, según el Departamento de Comercio

Si España es catalogada como "no verificada", las licencias para importar tecnología de doble uso y equipamiento militar podrían endurecerse o ser bloqueadas.

La medida afecta tanto a sectores militares como a inversiones tecnológicas de empresas como AWS, Microsoft, Google, IBM y Nvidia en centros de datos y supercomputación en España.

El control de exportaciones del Departamento de Comercio de EE.UU. requiere inspecciones in situ para autorizar licencias de productos como misiles Patriot, radares y tecnología avanzada.

La suspensión de visitas de funcionarios de EE.UU. podría bloquear la compra de armamento y tecnología estadounidense por parte de España.

La última amenaza de Donald Trump contra España no se limita a la retórica sobre la OTAN o al anuncio de "cortar todo el comercio" a causa de que el Gobierno de Pedro Sánchez se haya comportado de manera "terrible", según el presidente estadounidense.

Trump añadió que también ordenaba "suspender todas las visitas", y activó una alarma en el engranaje que permite a España comprar armamento y tecnología de EEUU.

Ese engranaje pasa por el Departamento de Comercio, responsable de los controles de exportación sobre material de doble uso y parte del equipamiento militar que llega a aliados como España.

Las normas que impone la Administración de EEUU para compraventa de armas y tecnologías de doble uso está recogida, país por país, en la web oficial de este ministerio estadounidense.

Sin que visiten empresas y bases españolas los funcionarios de Comercio y de su Bureau of Industry and Security (BIS), muchas licencias para Patriots, radares o electrónica avanzada quedarían bloqueadas por falta de verificación, tal como detalla la Oficina de Inspección General (OIG).

La amenaza no llegaba en el vacío, sino tras una escalada de reproches a Sánchez por su negativa a ceder el uso de Rota y Morón en la guerra contra Irán y por el gasto en Defensa muy por debajo del 5% del PIB que exige Trump.

Pero el golpe más fino se dirige a la capacidad de España para seguir accediendo al arsenal estadounidense y a la tecnología que alimenta las nuevas "fábricas de datos" de Aragón, Madrid y Cataluña.

Tecnologías afectadas

El riesgo tiene nombres propios: las cuatro baterías Patriot que España ha contratado a Raytheon, con misiles GEM‑T y PAC‑3 MSE y un componente industrial español en actuadores y cableado.

También, los sistemas de combate Aegis y los radares SPY‑7 de Lockheed Martin para las fragatas F‑110, las más modernas de nuestra Armada, y cuyo software y electrónica de banda S dependen de un flujo constante de tecnología bajo licencia FMS.

Pero es que afectan, asimismo, a los semiconductores, chips y plataformas de IA que sostienen las inversiones de Amazon Web Services (AWS) en Aragón, la región cloud Spain Central de Microsoft, la región de Google Cloud en Madrid, las zonas multicloud de IBM y los sistemas de supercomputación e IA de Nvidia en el Barcelona Supercomputing Center.

Toda esa infraestructura es civil en apariencia, pero incorpora tecnologías que Bruselas y Washington clasifican como de doble uso o sensibles cuando se exportan o se aplican a usos militares o de ciber‑vigilancia.

Comercio es política exterior

La bronca de Trump en Ankara era política, pero su traducción era técnica y sus efectos, económicos.

Ante los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, calificó a España de "causa perdida" y "aliado terrible", y anunció que ordenaba "cortar todo el comercio con España".

A renglón seguido añadió la frase que encendía las alarmas en los despachos de Defensa y Comercio en Madrid: "Por favor, corten todo el comercio con España, incluso las visitas. No queremos tener nada que ver con ellos".

Y lo que podría sonar a gesto teatral encajaba con un movimiento más amplio de economic statecraft en el que EEUU usa aranceles, sanciones y controles de exportación como herramientas de política exterior.

El Departamento de Comercio forma parte de ese entramado de seguridad nacional junto al Tesoro, Estado y Defensa. Y el BIS se define como el brazo que "avanza los objetivos de seguridad nacional, de política exterior y económicos" a través del control de exportaciones.

Visitas, licencias y listado

Según la guía oficial de EEUU para operar con España, toda exportación de bienes, software o tecnología de doble uso o material militar menos sensible está sometida a dos tipos de comprobaciones en el terreno, conocidas como End‑Use Checks (EUC).

La primera son los pre‑license checks, visitas previas a la concesión de la licencia para confirmar que el usuario y el uso final declarados son fiables.

La segunda son las post‑shipment verifications, inspecciones posteriores a la entrega que comprueban que el equipo no se ha desviado y se utiliza conforme al permiso concedido.

Si un país impide esas visitas o le son suspendidas –como sería el caso–, el BIS catalogaría a sus empresas como "no verificadas" e incluirlas en el listado que endurece o directamente bloquea nuevas licencias, incluso aunque el socio afectado sea un aliado de la OTAN como España.

Eso es lo que hace que la frase de Trump sobre "suspender todas las visitas" tenga una lectura comercial además de política, y conecte con la capacidad de España para seguir recibiendo armamento y tecnología estadounidense.

Poca política

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, las visitas políticas bilaterales han caído en número y en rango.

La más significativa fue la del propio secretario del Tesoro, Scott Berssent, en septiembre de 2025, en una gira europea para cerrar la nueva ronda de aranceles de Washington contra la UE.

Esa visita se solapó con una delegación china de nivel equivalente y convirtió Madrid en escenario de una reunión bilateral EEUU‑China preparatoria de la cumbre Trump‑Xi de los meses siguientes, en plena batalla por los aranceles y el acceso a tecnología avanzada.

Más allá de ese hito, la ficha país de Exteriores recoge sólo contactos de nivel medio o bajo, muchos de ellos parlamentarios o de representación ante la OTAN.

El 16 y 17 de noviembre de 2025 visitó Madrid el embajador de EEUU ante la Alianza, Matthew Whitaker, con reuniones en Exteriores, Defensa y la propia Moncloa, en un contexto de revisión del compromiso europeo con la OTAN.

Entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2025, una delegación de diez congresistas estadounidenses pasó por la base de Rota y por Madrid, Cádiz y Sevilla para trabajar en "cuestiones relacionadas" con la cooperación bilateral.

Del 4 al 7 de mayo de 2025, otra delegación de congresistas participó en el Foro España‑EEUU en Santander, alimentando la diplomacia parlamentaria y los contactos con autoridades y sociedad civil.

En 2026 se han registrado nuevas reuniones con congresistas como Nathaniel Moran, Brendan Boyle, Craig Goldman y Jim Costa, acompañados por el embajador, Benjamín León, que muestran que el canal parlamentario sigue funcionando pese a la guerra dialéctica entre gobiernos.

Menos licencias

Así, queda claro que cuando Trump habla de "suspender visitas" no se refiere a viajes políticos, que ya son escasos, sino a las técnicas, ligadas a licencias y contratos concretos.

Es ahí donde el golpe puede alcanzar a los programas de misiles Patriot, a los sistemas Aegis de las F‑110 y a la tecnología que subyace bajo las inversiones de los "tecnooligarcas" que Sánchez ha señalado como aliados de Trump.

AWS, Microsoft, Google, Oracle, IBM y Nvidia han comprometido miles de millones en centros de datos y proyectos de supercomputación en Aragón, Madrid, Bilbao, Málaga, Granada y Barcelona, todos ellos con infraestructura civil.

Pero sus servidores, chips, sistemas de IA y plataformas de seguridad entran en categorías típicas de doble uso cuando se exportan o se aplican a usos militares o de ciber‑vigilancia, lo que los coloca bajo el paraguas del Export Administration Regulations (EAR) y de los controles de BIS del Departamento de Comercio.

Si BIS no puede hacer visitas de control en plantas españolas que producen componentes para los misiles PAC‑3 o integran radares SPY‑7, o en centros que alojan cómputo de alto rendimiento para proyectos de defensa o inteligencia, la consecuencia inmediata es menos licencias nuevas.

En el extremo, empresas españolas o filiales europeas de estos gigantes tecnológicos podrían tener que reestructurar cadenas de suministro o mover parte de su producción y servicios fuera de España para evitar ser clasificadas como "no cooperativas".

Cambio de tono

Ese telón de fondo ayuda a entender por qué la actitud de Sánchez en Ankara ha sido menos combativa que hace un año en La Haya.

En público, el presidente ha defendido que España "cumple" con la OTAN. Cambiando el tono, ha puesto en valor el despliegue de tropas, mientras aliados como Letonia y Turquía le reconocían por su compromiso en las misiones Forward Land Forces y Patriot.

En privado, el ambiente en la delegación española era de tranquilidad: "Hemos venido con los deberes hechos", trasladan las fuentes del equipo de Moncloa, y en la sala hubo incluso elogios de Mark Rutte al papel de las tropas españolas.

Pero la amenaza de cortar comercio y visitas planea sobre Patriots, fragatas y centros de datos, y condiciona hasta dónde tensar la cuerda un Gobierno que necesita que sigan entrando misiles, radares y licencias de doble uso para sostener su rearmamento y su apuesta por la nube y la supercomputación.