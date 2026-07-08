El Gobierno alarga la vida del Comisionado del 'año Franco': le entrega 15 millones para este año y prevé que llegue a 2028

La campaña de moda, con prendas no a la venta, ha implicado a influencers y ha tenido un coste total de 378.000 euros.

Entre las iniciativas destacan campañas dirigidas a jóvenes, como una colección de ropa 'Dmocracia', escape rooms y eventos en manifestaciones como el Orgullo.

El organismo, dirigido por Carmina Gustrán, celebrará hitos democráticos desde la muerte de Franco hasta el 50º aniversario de la Constitución.

El Gobierno amplía la vida del Comisionado de '50 años en libertad' hasta 2028 y le asigna 15 millones de euros para este año.

El Comisionado de 50 años de España en Libertad, creado para conmemorar el medio siglo de la muerte de Franco sigue vivo, ahora con el objetivo de celebrar otros hitos como las primeras elecciones democráticas.

Durante la presentación de "50 años en libertad" en un acto en el Reina Sofía en enero de 2025, el propio Pedro Sánchez circunscribió las conmemoraciones a la muerte de Francisco Franco.

El presidente del Gobierno habló de celebrar más de un centenar de eventos durante todo el año, que incluirían videojuegos, conferencias, fanzines y escape rooms.

El pasado mes de febrero, ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres recibió un crédito de 14,6 millones de euros para destinarlo al Comisionado.

Fuentes gubernamentales defienden que ahora el Comisionado, dirigido por la historiadora Carmina Gustrán, conmemorará otros "hechos decisivos para la consecución de la democracia" que se sucedieron hasta 1978, el año de la Constitución.

Por tanto, el objetivo es que el organismo se mantenga hasta 2028, año en que la Constitución cumplirá medio siglo de vigencia.

Durante las últimas semanas, el comisionado ha puesto en marcha diversas iniciativas, como una carroza en la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid, y ha creado un himno llamado "Eres demócrata y no lo sabes".

Aunque la más controvertida es la campaña "Dmocracia", que simula una nueva marca de ropa con una colección diseñada por Bnomio, un artista conocido por sus colaboraciones con firmas como Levi's.

Fuentes del comisionado sostienen que se trata de una campaña publicitaria para concienciar y "provocar interés sobre la democracia y los valores democráticos" entre los más jóvenes.

"La moda, la música, los videojuegos, las series o el cine son uno de los lenguajes que la ciudadanía joven entiende de manera directa", argumentan.

La campaña ha costado 378.000 euros. La mayor partida se ha destinado a los influencers —un total de 32 creadores de contenido—, con un coste máximo de 193.000 euros. Algunos, como Marina Rivers, cuentan con más de dos millones de seguidores.

El coste "es infinitamente inferior al de cualquier campaña institucional al uso", defienden desde el comisionado. El diseño de la ropa ha costado 10.000 euros.

Se trata de una colección "cápsula", de un número limitado de unidades. Las prendas se sortearán o regalarán en los actos y eventos programados. No se pondrán a la venta.

Hace unos días se organizó un sorteo público en redes sociales y se llevó a cabo un desfile de moda durante la clausura del Orgullo. El coste de la producción de las prendas es de 112.783 euros y las ha realizado la empresa Ethical Garment Solutions SL. Son 100% de algodón.

Por su parte, el shooting de la campaña tuvo un presupuesto de 53.600 euros. Las imágenes se tomaron en el Congreso de los Diputados. La sesión fotográfica contó con la aprobación de la Mesa del Congreso.

Desde el Comisionado del año Franco justifican la elección del hemiciclo porque "representa a toda la sociedad española y es por definición la casa de la democracia".

En sus vídeos, las influencers aseguran que "la ropa no solo nos viste, también define qué es lo que piensas y qué defiendes".

Del escape room sobre la dictadura a la colección Dmocracia el Comisionado sigue tratando de concienciar a los más jóvenes.