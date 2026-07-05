La ministra de Defensa, Margarita Robles, defiende —en una entrevista concedida a El País— el compromiso de España con la OTAN frente a las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, y asegura que acudirá a la cumbre de Ankara "con la cabeza bien alta". "España está cumpliendo con los objetivos de capacidades que se le han pedido", subraya, insistiendo en que la valoración de los aliados se basa en hechos y no en declaraciones. En esa línea, recalca que "los mandos militares de la OTAN saben que España cumple", destacando la participación española en misiones internacionales y su aportación a distintos dispositivos de la Alianza.

Robles rechaza que España esté aislada dentro de la OTAN y reivindica su peso operativo en distintos escenarios, desde el Báltico hasta Turquía o Irak. "No solo no está aislada", afirma, al tiempo que pone en valor el reconocimiento de otros países aliados. Frente a la presión para elevar el gasto en defensa, la ministra sostiene que el objetivo del entorno del 2% del PIB es suficiente: "Con la inversión del 2,1%, las capacidades que se nos piden y las que se nos exijan (...) las vamos a cumplir". Además, anuncia un plan con 15 programas para modernizar capacidades militares y garantizar ese nivel de inversión.

En el plano internacional, Robles advierte de la necesidad de que Europa refuerce su autonomía defensiva ante el repliegue de Estados Unidos, aunque reconoce las dificultades: "Tiene que hacerlo. Aunque no nos podemos engañar, no es fácil". Critica también la falta de respuesta de la industria europea en proyectos clave como el FCAS, cuya paralización califica de "enorme frustración". Sobre el uso de bases como Rota o Morón, defiende la posición española en el respeto al derecho internacional: "España nunca apoyará ninguna misión que vaya en contra de su derecho interno, ni tampoco del derecho internacional".

En clave interna, la ministra se pronuncia sobre la imputación de la directora de la Guardia Civil y marca distancias respecto a su continuidad: "A mí no me corresponde mantener la confianza en ella. Respeto su presunción de inocencia". Robles insiste en la necesidad de dejar actuar a la justicia y defiende su imparcialidad frente a las críticas políticas: "Es absolutamente falso" que haya dos varas de medir. Asimismo, reivindica la integridad de los funcionarios públicos y lanza un mensaje de firmeza: "Tolerancia cero con la corrupción".