Tellado acusa a Sánchez de liderar "una banda criminal": exige que dimitan Marlaska y la directora de la Guardia Civil

Las claves

Las claves Generado con IA Miguel Tellado, secretario general del PP, acusa a Pedro Sánchez de liderar una "organización criminal" y lo califica de "tragedia nacional". Tellado exige la dimisión de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por estar imputados en casos judiciales. El dirigente popular asegura que el Gobierno cuenta con más imputados que diputados y reclama la convocatoria de elecciones generales. Critica los pactos del PSOE con EH Bildu y defiende los acuerdos del PP con Vox, destacando las últimas victorias electorales de su partido.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado este sábado que al "frente del Gobierno de España" está "una organización criminal" —lo que ha calificado de "tragedia nacional"—.

"Y no lo digo yo, lo dice la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y distintos juzgados de España", ha dicho en una declaración a periodistas en la visita al XVI Feirón Medieval dos Andrade de Pontedeume (La Coruña).

El líder popular ha insistido en que el Gobierno "tiene a más imputados que a diputados", puesto que el PSOE cuenta con 121 legisladores en la Cámara Baja, mientras que, según su recuento, 126 personas vinculadas al Ejecutivo ya están investigadas en los tribunales.

Es por eso que ha pedido al presidente del Gobierno que "asuma la realidad" de la corrupción que rodea a su Gobierno y convoque elecciones.

"Le pedimos que asuma la realidad de los hechos, sus propias responsabilidades y que entienda que hay un mandato parlamentario claro que es convocar elecciones y devolver la palabra a los ciudadanos", ha sostenido.

"Sánchez pretende gobernar de espaldas a la ciudadanía y pretende gobernar de espaldas también al Poder Legislativo de nuestro país. Es una situación inasumible. Esta legislatura está finiquitada, está acabada", ha enfatizado.

Asimismo, Tellado, ha pedido este sábado la renuncia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por su imputación en el caso Leire, así como del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"La imputación de la directora general de la Guardia Civil es algo que no tiene precedentes y es algo inaceptable e inasumible", ha subrayado.

Al respecto, ha afirmado que "es un deshonor que la directora general esté imputada por haber colaborado con una trama que pretendía socavar el funcionamiento de la UCO".

Tellado ha destacado que "ha quedado acreditado de forma fehaciente que Marlaska ha mentido". "Mintió ante los medios de comunicación, mintió en sede parlamentaria y eso es inasumible en una democracia moderna, en una democracia madura", ha subrayado.

En el turno de preguntas, el secretario general del PP ha reiterado esa idea y ha manifestado: "Es inasumible que el director adjunto operativo de la Guardia Civil esté imputado, igual que la directora general de la Guardia Civil, y por eso tiene que dimitir de forma inmediata y si no lo hace, tiene que ser cesado por quien fue nombrado".

"En ese sentido, la ministra Margarita Robles tiene un papel que puede ejercer y debería estar haciéndolo", ha precisado.

El secretario general ha cargado también contra la presidenta de la SEPI, la cual considera que "no puede seguir ni un minuto más en su cargo porque, imputada, es inasumible que sobre ella pesen sospechas de graves casos de corrupción".

Ha recordado que toda la cúpula de la SEPI está imputada, y que ya es el tercer presidente imputado. "Parece que en el PSOE se ha convertido en un clásico que los responsables de determinados cargos sean imputados y que los anteriores también", en referencia también a los secretarios de Organización Ábalos y Cerdán.

Con la investidura de ayer de Juanma Moreno, Tellado ha explicado que "se cierra un ciclo electoral, primero en Extremadura, luego en Aragón, en Castilla y León y por último en Andalucía". El secretario general del PP ha presumido de todas esas victorias que ha tenido el Partido Popular y de las derrotas "flagrantes" que, en consecuencia, ha sufrido el PSOE.

"Nosotros hemos pactado con el partido afín, con el partido más próximo, con quien compartimos un espacio ideológico, con el centro-derecha que es Vox", ha detallado.

Asimismo, se ha mostrado orgulloso de sus pactos, los cuales "permiten la gobernabilidad" y ha criticado los que ha hecho Sánchez con EH Bildu.