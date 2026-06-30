Una máscara de Tutankamón o la maqueta del Eurofighter: los regalos recibidos por la Familia Real no incluyen joyas caras

La Familia Real posa ante los medios durante la celebración de los Premios Princesa de Asturias 2025. GTRES

Las claves

Las claves Generado con IA La Familia Real ha recibido 429 regalos institucionales en 2025, destacando objetos simbólicos y de carácter cultural, como una máscara funeraria de Tutankamón, maquetas del Eurofighter y del sistema Galileo. Entre los obsequios no figuran joyas ni objetos de alto valor económico; predominan libros, artesanía, esculturas, placas conmemorativas y recuerdos deportivos. Los regalos reflejan la agenda institucional y las relaciones diplomáticas de la Casa Real, incluyendo presentes de Egipto, Eslovaquia, Ucrania, Irak, Mali, Colombia y Honduras. Según la normativa interna, los regalos institucionales se integran en el patrimonio de la Corona si tienen relevancia histórica, artística o cultural, y no pasan a ser propiedad privada de los miembros de la Familia Real.

Una máscara funeraria de Tutankamón, una bandera firmada por los soldados ucranianos, maquetas del caza Eurofighter, una reproducción del sistema europeo de navegación de Galileo, monedas conmemorativas y piezas de artesanía.

La Casa del Rey acaba de hacer público este martes el inventario completo de los 429 regalos institucionales recibidos por la Familia Real a lo largo de 2025.

Se trata de un documento de 20 páginas que acompaña a las cuentas anuales que audita el Tribunal de Cuentas de España y al resto de información de transparencia.

El listado no sólo permite conocer qué presentes recibieron Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la reina Sofía, sino que también reconstruye buena parte de la intensa agenda institucional desarrollada durante el último año.

En el listado no hay ningún diamante, tiaras o collares de alta joyería, sino que predominan objetos de carácter institucional y simbólico. Esto es: libros, piezas de artesanía, esculturas, maquetas, placas conmemorativas y otros objetos representativos de la cultura o la tradición de los países e instituciones que los entregan.

Se trata de una constante que se ha repetido en los últimos años en la relación de regalos admitidos por la Casa Real y que evidencia que, más allá de su valor económico, estos obsequios buscan convertirse en un gesto de cortesía diplomática y un símbolo de las relaciones entre España y sus interlocutores.

El reparto de los regalos refleja igualmente el peso institucional de cada miembro de la Familia Real. De los 429 regalos institucionales recibidos por la Familia Real, 214 fueron para el Rey, 98 para la Reina y 67 para ambos monarcas. El listado también detalla 21 obsequios para la Princesa de Asturias y otros tantos para la infanta Sofía o la reina Sofía.

Uno de los objetos más llamativos del inventario es la reproducción de la máscara funeraria de Tutankamón, que el presidente de Egipto Abdel Fattah Al Sisi entregó al Rey con motivo de su visita oficial a España. Durante ese viaje, la primera dama de Egipto, Intisar Al Sisi, también entregó un collar egipcio a la reina Letizia.

El catálogo deja también otras escenas poco habituales. Durante el viaje oficial a Eslovaquia del pasado mes de junio, el presidente del país, Peter Pellegrini, obsequió a Felipe VI con unos esquís, mientras que la selección eslovaca sub-21 de fútbol le hizo entrega de una camiseta personalizada.

Días antes, durante la presentación del festival aéreo Aire 25, celebrado en San Javier (Murcia), el monarca recibió desde un mono de vuelo y una gorra conmemorativa de la Patrulla Águila hasta una maqueta firmada por los pilotos británicos de los Red Arrows y una lámina dedicada por la patrulla acrobática italiana Frecce Tricolori.

En el inventario, también aparece una bandera firmada por militares ucranianos, que fue entregada al Rey en su visita a la Unidad de Formación de Combate (UFC) de militares ucranianos en Toledo, en gesto de agradecimiento hacia España por el apoyo prestado a Ucrania.

Un retrato con ceniza de La Palma

El inventario también deja espacio para regalos mucho más personales. Durante su visita a La Palma, el presidente del Cabildo regaló al Rey un retrato elaborado con ceniza del volcán de Cumbre Vieja.

En otra de sus visitas oficiales, el alumnado de un centro de educación especial de Granada le entregó un dibujo realizado por una alumna, mientras que en Almería recibió un retrato suyo pintado con motivo del Premio Princesa de Girona Arte 2025.

Así, en el listado también aparece una maqueta del sistema Galileo, el programa europeo de navegación por satélite, así como varias maquetas del avión de combate Eurofighter, uno de los mayores proyectos conjuntos de la industria aeronáutica europea.

El deporte también ocupa un espacio destacado entre los presentes de la Familia Real. El informe también documenta un listado de camisetas firmadas, balones, placas conmemorativas y recuerdos entregados por clubes, federaciones y deportistas durante audiencias celebradas en el Palacio de la Zarzuela o con motivo de competiciones nacionales e internacionales. Y es que Felipe VI y la reina Letizia mantienen una intensa agenda vinculada al deporte español.

Junto a estos regalos aparecen decenas de libros dedicados, esculturas, grabados, piezas de cerámica, textiles tradicionales, monedas conmemorativas, fotografías, objetos religiosos, reproducciones artísticas y piezas de artesanía elaboradas por instituciones, universidades, fundaciones, asociaciones y autoridades locales.

Todos estos objetos están sometidos a una estricta regulación. Desde 2015, la normativa interna de la Casa del Rey establece que los regalos institucionales no pertenecen al patrimonio privado de los miembros de la Familia Real.

Aquellos que presentan interés histórico, artístico o cultural pasan a integrarse en el patrimonio institucional de la Corona, mientras que los bienes consumibles o de escaso valor reciben el tratamiento previsto por las normas internas. El objetivo es evitar cualquier duda sobre el destino de los obsequios recibidos en el ejercicio de funciones oficiales.

La agenda internacional de Felipe VI también queda reflejada en algunos de los regalos recibidos durante la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas, celebrada en Sevilla.

El presidente de Irak le entregó una reproducción en miniatura del Código de Hammurabi, mientras que el presidente de transición de Mali optó por un xilófono, el mandatario colombiano Gustavo Petro regaló dos piezas artesanales de Colombia y la presidenta hondureña Xiomara Castro hizo entrega de una bandeja acompañada de dos libros dedicados. Un recorrido por culturas y tradiciones muy distintas que convierte el inventario de la Zarzuela en una pequeña muestra de diplomacia internacional.