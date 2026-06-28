Ayuso ve muy "sospechoso" que Hacienda no investigue a Zapatero: una mafia organizada "ataca los pilares del Estado"

Isabel Díaz Ayuso, este domingo en la jornada inaugural de las Ligas Eusko Label y Euskotren de Traineras 2026, en el embalse de Riosequillo de Buitrago del Lozoya. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso considera "sospechoso" que Hacienda no investigue al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ni a personas relacionadas con el PSOE pese a los casos de corrupción. Ayuso critica la falta de inspecciones fiscales en tramas de corrupción vinculadas al Gobierno y al PSOE, mencionando el hallazgo de joyas valoradas en 1,3 millones de euros en una caja fuerte de Zapatero. La presidenta madrileña acusa al Gobierno de corrupción de Estado y de formar una "mafia organizada" que atenta contra la separación de poderes y los contrapesos democráticos. Ayuso sostiene que Pedro Sánchez tiene "secuestrado" al PSOE y arrastra a España hacia un proceso de descomposición política y autoritarismo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha encontrado este domingo muy "sospechoso" que la Agencia Tributaria no haya abierto "ningún tipo de inspección fiscal" al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ni al resto de "tramas de corrupción" que afectan al Gobierno y al PSOE.

"Siempre ha sido sospechoso que, después de tantas tramas de corrupción como están aflorando en todos los juzgados del país, que jamás ninguna persona implicada en estas tramas, si tienen una relación personal con el Gobierno o con el PSOE, tenga ningún tipo de inspección fiscal", ha señalado la presidenta madrileña.

Ayuso ha hecho estas declaraciones al ser preguntada por la decisión del juez José Luis Calama de ofrecer a la Agencia Tributaria la posibilidad de personarse en la causa sobre las joyas valoradas en 1,3 millones de euros, halladas en la caja fuerte de Zapatero.

Ante el alud de escándalos que rodean al Gobierno, Ayuso ha considerado que existe "corrupción de Estado y una mafia organizada, como bien dice el auto del juez, que está atacando los pilares del Estado, la separación de poderes y viciando los contrapesos democráticos".

La líder del PP madrileño ha hecho estas declaraciones desde Buitrago de Lozoya, donde este domingo ha asistido a la jornada inaugural de las Ligas Eusko Label y Euskotren de Traineras 2026, en el embalse de Riosequillo.

También ha considerado que el presidente Pedro Sánchez tiene "secuestrado" al PSOE y arrastra a todo el país a un proceso de "descomposición".

"Sánchez ha decidido ahogarse y llevárselos a todos en un proceso de puro autoritarismo y descomposición para la vida política en España", ha dicho en declaraciones recogidas por Europa Press.

La presidenta madrileña se ha referido así el Comité Federal del PSOE celebrado el sábado, en el que Pedro Sánchez se presentó como el adalid de la lucha contra la corrupción e insistió en que quiere gobernar hasta 2031.

En opinión de Ayuso, Sánchez se ha reído "de la situación y de todo el mundo, primero de los españoles, el miércoles en el Congreso, y ayer de su propio partido, al que decidió tener a sus pies comiendo de su mano, secuestrado".