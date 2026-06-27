El PSOE celebra este sábado 27 de junio un Comité Federal —el máximo órgano de decisión interna entre congresos— en medio de la crisis generada por los casos de corrupción que afectan al partido y se prepara para recibir reproches de críticos habituales como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y de otros barones más alineados con Ferraz como el asturiano, Adrián Barbón.

Los socialistas llegan a esta cita desgastados por las novedades judiciales en el 'caso Leire Díez' que investiga una presunta trama para influir en procesos judiciales dirigida desde Ferraz, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' y la reciente condena al exsecretario de Organización José Luis Ábalos a 24 años de cárcel.

La suma de escándalos está haciendo mella en los apoyos del Gobierno en el Congreso de los Diputados y esta misma semana la mayoría de la Cámara respaldó que el presidente y líder del PSOE Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza y asuma responsabilidades presentando su dimisión, en un clima de creciente tensión con socios como Sumar, ERC, Junts y Podemos, que piden más explicaciones.