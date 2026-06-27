Feijóo equipara a Sánchez con Franco: "Gobernar contra el Congreso es de un caudillismo que no se ha visto en 50 años"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el XVI Congreso del PP de Catalunya. Lorena Sopêna Europa Press Cataluña

Las claves

Las claves Generado con IA Feijóo acusa a Pedro Sánchez de actuar como un caudillo y gobernar contra la voluntad del Congreso tras rechazar una moción de confianza. El líder del PP critica que Sánchez no se someta al control parlamentario y lo acusa de reírse del Parlamento. Feijóo considera que España no merece un presidente rodeado de corrupción y humillando a sus socios de gobierno. El presidente del PP reivindica a su partido como alternativa y asegura que Cataluña es clave para sacar a Sánchez de la Moncloa.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Presidente del Gobierno Pedro Sánchez de ir en contra de la voluntad del Congreso, después de una iniciativa aprobada por mayoría en la Cámara que reclamaba una moción de confianza.

"Eso no es democrático, es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años", ha indicado Feijóo durante su intervención en el XVI Congreso del PP catalán este sábado.

El político ha acusado al Presidente de "reírse" del Parlamento por no querer someterse a esa moción de confianza que muchos le reclaman.

De esta forma, Feijóo ha mostrado su oposición a Sánchez y ha reiterado que España "no merece un Presidente del Gobierno atrincherado en el poder".

Además, ha reiterado que nunca pensó "que fuera a haber un presidente del Gobierno rodeado de corrupción, humillando a los socios que le sostienen y que le siguen sosteniendo".

Siguiendo esta línea, el líder del PP ha reivindicado que él y su partido son la alternativa al Gobierno actual. "De este Congreso no saldremos en modo resistencia. Vamos a salir en modo alternativa", ha explicado Feijóo.

"Antes o después voy a devolver a mi país un gobierno decente. Eso es una urgencia inaplazable. En las próximas elecciones generales nos jugamos la democracia", ha asegurado, para luego defender que Cataluña es la llave para sacar a Sánchez de la Moncloa.

Posteriormente, ha seguido mostrando de qué forma su partido puede ser esa "alternativa".

"El PP lo tiene muy claro. No puede ser más fácil acceder a una vivienda okupándola que adquiriéndola por la vía legal. No puede ser más fácil entrar en este país incumpliendo las normas que con un contrato de trabajo. No puede ser más fácil librarte de una sanción si eres carterista que si eres autónomo", ha instado.

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