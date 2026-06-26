El exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) Rafael Yuste, que reveló que el exnúmero dos del cuerpo le ordenó "ponerse de perfil" y no ser "proactivo" en casos con "afectación política", declara ante el juez que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales del PSOE o del Gobierno, y que además interrogará a otros tres mandos de la Guardia Civil.

Yuste abrirá este viernes en la Audiencia Nacional las comparecencias programadas por el juez Santiago Pedraz, que investiga, entre otros, al exdirigente socialista Santos Cerdán y a la fontanera Leire Díez en el marco de esa supuesta trama. También está citado el general jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil Alfonso Alberto López Malo, quien alertó de una campaña contra la UCO, el general jefe del Estado Mayor del cuerpo.