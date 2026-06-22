"La mafia está desatada": Puente y Morant usan la elucubración de Peinado para denunciar un plan contra "la familia" Sánchez

El caso ha generado reacciones de sindicatos policiales y ha traspasado fronteras, siendo recogido por medios internacionales.

Ministros socialistas, como Óscar Puente y Diana Morant, denuncian una supuesta confabulación "mafiosa" entre PP y jueces para tumbar al Gobierno.

El Gobierno acusa al juez de perseguir injustamente a Begoña Gómez y de actuar para dañar la reputación del presidente y su familia.

El juez Peinado abre juicio oral contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, le retira el pasaporte y le prohíbe salir de España.

Ni la conmoción por la imputación de Zapatero, ni el silencio incómodo sobre la cloaca de Leire. El auto del juez Peinado que abre juicio oral contra Begoña Gómez y le prohíbe salir de España desató este fin de semana la mayor tormenta política.

El Gobierno abrió la ofensiva total contra el juez instructor, con un comunicado en el que le acusa de dirigir una "persecución injusta contra una persona inocente", para "destruir su reputación".

Entre la catarata de descalificaciones de ministros y dirigentes socialistas contra el magistrado, Diana Morant le acusó abiertamente de prevaricar para "pagar favores" a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Y el PSOE interpretó que todo ello responde a una confabulación del PP y los jueces en una trama golpista, o "mafiosa" en palabras del ministro Óscar Puente, para acabar con el Gobierno.

"La mafia está desatada. Aviso a navegantes. Si te atreves a coger lo que nos pertenece iremos a por tu familia", fue la lectura que el ministro de Transportes hizo sobre el auto de apertura de juicio oral.

El tuit publicado este domingo por el ministrro Óscar Puente. X

Moncloa encontró la piedra de escándalo en la conjetura que Peinado lanza para justiciar sus medidas cautelares (la retirada del pasaporte de Begoña Gómez y la obligación de acudir a firmar al Juzgado cada 15 días): la posibilidad de que los funcionarios policiales que actúan como escoltas de la mujer del presidente pueda ayudarle a huir del país.

Intentaba rebatir así a los argumentos del abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, quien alegó que no existe riesgo de fuga porque la mujer del presidente está permanentemente rodeada de agentes Policía.

Este extremo permitió al Gobierno desviar el debate de la exhaustiva relación de hechos que Juan Carlos Peinado desgrana en su auto, para calificar los cuatro delitos que imputa a Begoña Gómez: tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida y corrupción en los negocios privados.

"El juez Peinado quiere atacar al Gobierno de España", describió este domingo la ministra de Ciencia, Diana Morant, durante una visita a las Hogueras de Alicante.

"Lo hace a través de la mujer del presidente", indicó, "pero para llevarse por delante al presidente del Gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional",

El sábado, Morant había ido más lejos: "No deja de ser una casualidad perversa que Peinado tenga una mujer que trabaje en el Ayuntamiento de Madrid y que haya sido ascendida, y que tenga una hija que sea concejala de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid".

El Sr. Peinado seguramente está pagando favores a la Sra. Ayuso y contribuyendo a quien pueda hacer que haga con ese maltrato contra Begoña Gómez, una persecución que se entiende como una causa política contra la mujer del presidente para afectar al presidente y tumbar al… pic.twitter.com/ppV2sVq56t — PSOE (@PSOE) June 20, 2026

"Seguramente Peinado está pagando favores a Ayuso y contribuyendo a 'quien pueda hacer que haga'", agregó la ministra. La mujer del juez Peinado es funcionaria del Ayuntamiento de Madrid desde hace 30 años y no ocupa ningún cargo de designación política.

La delegada del Gobierno en la Comunidad valenciana, Pilar Bernabé, se refirió al juez instructor en similares términos: "¡El padre de la concejala del PP hace lo que puede y más allá! Es una persecución vergonzosa, obsesiva y delirante que socava la imagen de la Justicia".

¡El padre de la concejala del PP hace lo que puede y más allá!



Es una persecución vergonzosa, obsesiva y delirante que socava la imagen de la justicia.#yoconbegoña https://t.co/maH3WrE60o — Pilar Bernabé /❤️ (@pilarbernabe) June 20, 2026

Los principales sindicatos y asociaciones de Policía acusaron este fin de semana al juez Peinado de erosionar y desacreditar la labor de los servidores públicos destinados a la Moncloa.

Y a estas críticas se sumó el domingo la Dirección General de la Policía Nacional.

En un comunicado, defendió la "honorabilidad" de los agentes que trabajan "bajo los principios de neutralidad política, absoluta imparcialidad y estricto sometimiento al imperio de la ley, lo que excluye por completo el cumplimiento de órdenes que resulten manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico".

El ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, anunciaba el sábado a las 8,30 de la tarde que había elevado su “más enérgica queja” a la presidenta del CGPJ por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” que contiene el auto del juez Peinado.

Con una celeridad inaudita, el domingo a las 10 de la mañana se reunía de forma telemática la Comisión Permanente del CGPJ para estudiar medidas disciplinarias contra Peinado.

El órgano de gobierno del Poder Judicial reunido de urgencia un domingo, a instancias del ministro de Interior y en un asunto que afecta a la mujer del presidente del Gobierno.

El sindicato mayoritario Jupol reprochó este domingo al ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska que sólo hayan reaccionado ante un auto que afecta a la mujer del presidente del Gobierno.

"No hubo reacción alguna cuando el presidente del Gobierno se refirió a los policías como 'piolines' en sede parlamentaria, ni tampoco cuando trascendieron las relaciones y comunicaciones del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, con Koldo García", indica Jupol.

Resulta cuanto menos curioso que el Gobierno y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hayan guardado silencio en numerosas ocasiones cuando la Policía Nacional ha sido cuestionada o directamente desacreditada. No hubo reacción alguna cuando el presidente del Gobierno… — JUPOL (@JupolNacional) June 21, 2026

Del mismo modo, denuncia, tampoco "hubo una respuesta inmediata por parte del Ministerio cuando el entonces DAO fue señalado por un supuesto caso de agresión sexual y se le permitió presentar su dimisión días después, sin que se apreciara la misma celeridad institucional que ahora se pretende exhibir".

El escándalo ya ha traspasado fronteras: los principales medios internacionales se han hecho eco a lo largo del fin de semana de la resolución del juez Peinado que envía a juicio a Begoña Gómez, le ordena entregar el pasaporte y le prohíbe salir de España.

Pedro Sánchez’s wife ordered to face corruption trial and surrender passport https://t.co/Yh5054CXWO — Financial Times (@FT) June 20, 2026

A judge has ordered Begoña Gómez, the wife of Pedro Sánchez, Spain’s prime minister, to surrender her passport and appear before the court twice a month until a verdict is reached



🔗: https://t.co/NkdDpVBtjC pic.twitter.com/ce0JYCU9IL — The Telegraph (@Telegraph) June 20, 2026

A judge ruled there is enough evidence to proceed, escalating a politically sensitive case tied to Spain’s prime minister. https://t.co/o8e06gupI6 — Newsweek (@Newsweek) June 20, 2026

Spanish Prime Minister Pedro Sánchez’s wife, Begoña Gómez, has been barred from leaving Spain and will be required to appear in court twice a month under a judge’s decision issued yesterday. https://t.co/Mkwu3oUJh6 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) June 21, 2026